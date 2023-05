VÍDEO: Haddad fala a VEJA sobre polêmica dos juros e divergências no PT

Em reportagem de capa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma a VEJA que a aprovação do marco fiscal na Câmara foi ‘uma vitória do Brasil’. Além de permitir a Lula investir em políticas sociais, o novo arcabouço tem potencial para equilibrar as contas e controlar a expansão da dívida pública. Haddad disse também que há espaço para a redução da taxa de juros, indicou que não há veto ao debate sobre o regime de metas da inflação e prometeu levar adiante o projeto de revisar os favores fiscais concedidos pelo Estado a determinados setores da economia. Leia a entrevista completa e assista a alguns dos principais trechos no vídeo a seguir:

