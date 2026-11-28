As vendas realizadas pelo setor de comércio e serviços no Brasil cresceram 6,7% até as 14h desta sexta-feira, 27, segundo balanço parcial da Black Friday realizado pelo Itaú Unibanco. O resultado considera as transações processadas desde a meia-noite, na comparação com o mesmo período da Black Friday de 2025.

No recorte das compras realizadas no e-commerce, o crescimento foi de 11,1%. Já os pagamentos feitos via Pix registraram alta de 43% em relação ao ano passado. Entre os segmentos de destaque (considerando todos os meios de pagamento), hobby teve alta de 24%, seguido por turismo e entretenimento (16%) e saúde, com aumento de 11% nas vendas.

Angelo Russomanno, diretor de Recebimentos e Adquirência do Itaú Unibanco, disse que a Black Friday é uma das datas mais importantes para o varejo e uma oportunidade para as empresas ampliarem suas vendas e fortalecerem o relacionamento com os consumidores.

“O crescimento das transações no comércio eletrônico e dos pagamentos via Pix reforça a importância de

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oferecer diferentes opções de compra e pagamento, acompanhando os hábitos e as preferências dos brasileiros”, diz Russomanno.

Os números consideram as vendas processadas via adquirência, pelas Laranjinhas (cartões de débito e crédito) e Pix QR Code para pessoas jurídicas (PJ), tanto no comércio eletrônico quanto no varejo físico.