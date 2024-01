Venda de carros cresce 11,3% em 2023, melhor resultado em 4 anos

As vendas de carro no Brasil cresceram 11,3% em 2023, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Entre janeiro e dezembro, foram emplacados 2 179 363 veículos, sendo 1,72 milhão de automóveis e 458 522 de comerciais leves.

O resultado veio acima das expectativas da própria associação, que outubro, a revisou seu prognóstico a um crescimento de 5,6% das vendas. Em 2023, houve maior normalização da cadeia de suprimentos, em especial os semicondutores, abalada desde 2020 com a pandemia de 2020. O resultado foi o melhor em quatro anos, mas ainda ficou distante de 2019, período pré-covid, onde foram emplacados 2,6 milhões de unidades entre automóveis e comerciais leves.

“O setor automotivo demonstrou uma recuperação importante e que deve ser celebrada, tanto que foi a peimeira vez, desde 2019, que tivemos mais de 2 milhões de automóveis e comerciais leves emplacados no ano”, disse o presidente da entidade, Andreta Jr. O executivo lembrou do impulso que o setor recebeu do programa de barateamento de carros no governo, que concedeu entre junho e julho, benefícios tributários às montadoras afim de reduzir o valor dos carros.

Somente em dezembro, foram emplacadas 236 599 unidades, que revelam um aumento de 17,3% sobre o mês anterior, quando o mercado vendeu 201 649. Em comparação com dezembro de 2022, a alta é de 17%. Na ocasião, 202 147 veículos foram emplacados.

Ainda de acordo com o balanço da Fenabrave, a indústria nacional emplacou 1.581.527 motocicletas em 2023, representando um aumento de 16,1% em comparação com 2022. Ao todo, foram vendidos 104.155 caminhões e 24.622 ônibus.