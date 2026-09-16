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VEJA Fórum Saneamento vai discutir avanços e benefícios dos serviços

O encontro será no próximo dia 29 de setembro, em São Paulo, com autoridades e grandes empresas do setor

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 19h00
Dois terços das crianças que fazem parte da metade mais pobre do país devem permanecer iguais aos pais na vida adulta
FALTA SANEAMENTO BÁSICO: quase 90 milhões de brasileiros ainda não contam com coleta de esgoto (2026) (Marcelo Casal/Agência Brasil)
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Cerca de 90 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, enquanto pouco mais da metade do esgoto gerado no país é tratado. Os números, baseados em dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), dimensionam o desafio para a universalização dos serviços e ajudam a contextualizar os debates do VEJA Fórum Saneamento, evento que será realizado no próximo dia 29 de setembro, no Centro Brasileiro Britânico (CBB), em São Paulo.

Com o tema “Os caminhos para a universalização dos serviços”, o encontro reunirá autoridades e executivos para discutir o papel do poder público e das empresas privadas, as fontes de financiamento disponíveis e os efeitos da expansão do saneamento sobre a saúde, a qualidade de vida e o meio ambiente.

A programação começa com um pronunciamento do ministro das Cidades, Vladimir Lima, sobre o marco legal do saneamento e o papel do Estado no avanço dos serviços. Depois, o ministro participará de uma conversa no palco com um jornalista de VEJA NEGÓCIOS.

Entre os convidados está Carlos Piani, presidente da Sabesp, que falará sobre a experiência da privatização em São Paulo, os investimentos e as metas da companhia. Já Alexandre Thiollier Neto, CEO da BRK Ambiental, abordará a experiência da empresa e do grupo Brookfield com o saneamento no Brasil. Bruno Funchal, presidente do Bradesco Asset Management, abordará o papel do capital privado.

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Discutindo os efeitos do saneamento na saúde, na qualidade de vida e no meio ambiente, Luana Pretto, presidente do Instituto Trata Brasil, falará sobre o impacto social dos investimentos. Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, discutirá os ganhos ambientais proporcionados pela expansão dos serviços. Outros nomes relevantes para o segmento, além de grandes empresários, também estarão presentes no evento.

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