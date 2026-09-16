VEJA Fórum Saneamento vai discutir avanços e benefícios dos serviços

Cerca de 90 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, enquanto pouco mais da metade do esgoto gerado no país é tratado. Os números, baseados em dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), dimensionam o desafio para a universalização dos serviços e ajudam a contextualizar os debates do VEJA Fórum Saneamento, evento que será realizado no próximo dia 29 de setembro, no Centro Brasileiro Britânico (CBB), em São Paulo.

Com o tema “Os caminhos para a universalização dos serviços”, o encontro reunirá autoridades e executivos para discutir o papel do poder público e das empresas privadas, as fontes de financiamento disponíveis e os efeitos da expansão do saneamento sobre a saúde, a qualidade de vida e o meio ambiente.

A programação começa com um pronunciamento do ministro das Cidades, Vladimir Lima, sobre o marco legal do saneamento e o papel do Estado no avanço dos serviços. Depois, o ministro participará de uma conversa no palco com um jornalista de VEJA NEGÓCIOS.

Entre os convidados está Carlos Piani, presidente da Sabesp, que falará sobre a experiência da privatização em São Paulo, os investimentos e as metas da companhia. Já Alexandre Thiollier Neto, CEO da BRK Ambiental, abordará a experiência da empresa e do grupo Brookfield com o saneamento no Brasil. Bruno Funchal, presidente do Bradesco Asset Management, abordará o papel do capital privado.

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Discutindo os efeitos do saneamento na saúde, na qualidade de vida e no meio ambiente, Luana Pretto, presidente do Instituto Trata Brasil, falará sobre o impacto social dos investimentos. Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, discutirá os ganhos ambientais proporcionados pela expansão dos serviços. Outros nomes relevantes para o segmento, além de grandes empresários, também estarão presentes no evento.