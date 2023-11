Veja como votou cada senador na reforma tributária

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 8, a Reforma Tributária em dois turnos por 53 votos favoráveis a 24 contrários. Antes da promulgação, a pauta volta à Câmara dos Deputados, devido a alterações que foram feitas pelo Senado.

A PEC 45 tramita no Congresso desde 2019, no governo Bolsonaro. Se aprovada no segundo turno e novamente pela Câmara dos Deputados, essa será a primeira reforma no sistema tributário brasileiro desde a redemocratização.

Afim de garantir a aprovação de forma rápida, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) acatou várias emendas que aumentam as exceções e devem pressionar a alíquota-base, a ser definida na regulamentação da proposta, a ser feita em lei complementar. Dos 53 votos favoráveis, o governo teve apoio de sua base e partidos do Centrão. Os parlamentares mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja, abaixo, como foi a votação:

