Varejista passa a entregar compra em posto de gasolina e Correios

O crescimento do número de clientes que prefere comprar no site e retirar a própria encomenda está forçando as redes varejistas a ampliar seus pontos de entrega. As lojas da Via Varejo – Casas Bahia, Extra e Pontofrio – passam a testar a partir da semana que vem um novo modelo de entrega no Brasil.

Os clientes dessas redes que fizerem compras pela internet poderão optar por retirar o produto em lockers (armários) instalados em postos de gasolina ou lojas dos Correios. Inicialmente, a novidade estará disponível apenas em quatro postos de gasolina de São Paulo.

Mas a ideia é levar esse formato de entrega para outras cidades, além de permitir a retirada em diferentes locais com grande fluxo de pessoas, como estações de metrô e trem.

Ana Luisa Dias, consultora de multicanalidade da Via Varejo, diz que a proposta da entrega em postos de gasolina é oferecer comodidade aos clientes. Nesse sistema, os produtos serão armazenados em locker e poderão ser retirados com o código de liberação e QR Code que será enviado para o cliente por e-mail e SMS.

Diferentemente das lojas, a retirada nos lockers poderá ser feita em qualquer horário do dia, já que os postos escolhidos funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Depois de entregue, a encomenda deve ser retirada em até três dias nos lockers dos postos.

Segundo Ana Luísa, a grande vantagem da utilização dos Correios para retiradas é atender os clientes que moram em cidades que não contam com lojas da Via Varejo. “Com a expansão dos pontos de retirada, vamos ter mais capilaridade e dar mais conveniência ao cliente”, diz ela. “Os Correios contam com 6.000 agências.”

No primeiro mês, a taxa de entrega será gratuita para os clientes que escolherem a retirada das encomendas nos lockers dos postos de gasolina. A Via Varejo vai cobrar depois uma taxa de conveniência, que ainda não foi definida. Para a entrega nos Correios, será cobrada a taxa de entrega do serviço.

O serviço Retira Rápido foi implantado em 2014 nas lojas da Via Varejo. Hoje, 28% das vendas online são retiradas diretamente pelo cliente em uma das lojas da rede. O sistema permite que o cliente compre na Casas Bahia e retire no Pontofrio, por exemplo, sem pagar nenhuma taxa de entrega.

A criação de novos canais de entrega está em linha com o avanço do Retira Rápido, que teve uma alta de 22% no terceiro trimestre de 2017.

Mais espaço para quem retira nas lojas

O Magazine Luiza vai ampliar a área de estocagem nas lojas a partir de 2018. O projeto piloto prevê que o espaço do estoque passa de 15% para 30%. Para realizar essa mudança, as lojas da rede serão reformadas no prazo de dois anos.

A ampliação da importância do estoque tem relação com o sistema de venda pela internet e retirada na loja. Em reunião com investidores, executivos da rede disseram que passa a ser comum que o primeiro contato do cliente dentro da loja seja com o setor de estoque.

Para incentivar as vendas pelo aplicativo, o Magazine Luiza lançou a entrega expressa em dois dias em dez cidades. Para compras acima de 99 reais não há cobrança de frete.

As vendas pela internet registraram um aumento de 55% até setembro na comparação com igual período de 2016, sendo a maioria concluída pelo celular.