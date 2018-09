Valor da Amazon é maior que o PIB da Turquia e da Argentina; veja lista

A Amazon conseguiu nesta terça-feira um feito histórico: tornou-se a segunda empresa americana a alcançar o valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se fosse um país, a companhia seria a 17ª maior economia do mundo, à frente de países como a Turquia (851,1 milhões de dólares) e Argentina (637,6 milhões de dólares), segundo dados de 2017 do Banco Mundial.

O valor de mercado é a soma de todas as ações de uma empresa. Nesta terça, cada ação da Amazon era negociada a 2.050 dólares na Nasdaq, bolsa de valores que reúne empresas do setor de tecnologia. O valor representa alta de 1,33% em relação ao pregão anterior, em 31 de setembro – a bolsa americana não operou ontem em razão do feriado do dia do trabalho.

O valor de mercado da Amazon, sozinha, é maior que o Produto Interno Bruto (PIB) do Chile (277 milhões de dólares) e de Portugal (217,6 milhões de dólares). O valor da gigante de tecnologia é similar ao de economias como as do México (1,1 trilhão de dólares) e da Indonésia (1 trilhão de dólares)

Na comparação com o Brasil, a empresa americana fica para trás: ainda assim, possui metade do PIB de 2 trilhões de dólares.

Há um mês, a Apple tornou-se a primeira empresa a conseguir alcançar 1 trilhão de dólares em valor de mercado. O resultado refletiu o otimismo dos investidores com os resultados financeiros da Apple: foram vendidos 41,3 milhões de iPhones no terceiro trimestre fiscal, 500.000 a mais do que o esperado.

Empresas de tecnologia

A Amazon também é uma das empresas americanas de tecnologia que mais ganharam valor de mercado nos últimos cinco anos. Levantamento de Einar Rivero, gerente de relações institucionais da Economatica, mostra que a gigante quase dobrou de valor entre 2013 e 2018, um acréscimo de 849,7 milhões de dólares. No mesmo período, o valor da Apple subiu 655,5 milhões de dólares.