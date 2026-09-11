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Economia

Vale avalia como avançar no mercado de terras raras

Estratégia ainda está em estudo e passa pelo desafio do processamento dos minerais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 14h00
Pimenta: “Nenhuma decisão é tomada olhando só o retorno financeiro”
PARCERIA Pimenta, da Vale: na área de terras raras, a atuação seria com sócio (Ben Hider/.)
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A Vale estuda diferentes caminhos para ingressar no mercado de terras raras. Uma das alternativas consideradas pela companhia presidida por Gustavo Pimenta é participar como sócia de um projeto conduzido em parceria, em vez de explorar diretamente uma mina. Ainda não há projeto nem parceiro definidos, e as possibilidades seguem em avaliação dentro da mineradora.

Para a Vale, um dos principais desafios das terras raras está menos na extração e mais no complexo processamento químico que separa os elementos — etapa hoje dominada pela China. É nesse contexto que modelos de parceria aparecem entre as alternativas estudadas pela companhia para uma eventual entrada no segmento.

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