Vagas de emprego no setor privado reaquecem em setembro nos EUA

O mercado de trabalho segue resiliente nos Estados Unidos, apesar de sinais de arrefecimento, apontou o relatório de empregos do setor privado ADP, divulgado nesta quarta-feira, 2. As empresas privadas criaram 143.000 empregos em setembro, uma aceleração ante as 103.000 vagas de agosto e acima das previsões dos economistas consultados pelo Dow Jones, de 128.000 empregos.

Por outro lado, a taxa de crescimento salarial recuou. Para profissionais que mudaram de emprego, a média do ganho salarial em doze meses ficou 6,6%, um recuo de 0,7 ponto percentual em relação a agosto. Para quem permaneceu na mesma vaga, o ganho em doze meses foi de 4,7%.

Os números do ADP precedem a divulgação do Payroll, principal relatório de empregos do país, na sexta-feira. A expectativa é que o documento mostre a criação de 150.000 vagas, acima dos 142.000 de agosto.

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) estão acompanhando de perto os números de mercado de trabalho para definir a magnitude do corte de juros no país. Em fala na segunda, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o mercado de trabalho continua “sólido”, embora tenha percebido que ele “claramente esfriou” no último ano.

A expectativa do mercado é de que o Fed diminua a magnitude do corte de juros em novembro, com redução de 0,25 ponto percentual, indica a ferramenta FedWatch.