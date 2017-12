Usuários relatam problemas no Whatsapp

Usuários relataram problemas no WhatsApp na tarde deste domingo nas redes sociais. No Twitter, o nome do aplicativo de mensagens ficou em primeiro lugar nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados na rede de microblogs. De acordo com os relatos, não era possível enviar ou receber mensagens.

Alguns usuários no Brasil, porém, relataram que o serviço voltou a funcionar pouco após as 17h30. Procurada, a assessoria de imprensa do WhatsApp confirmou a instabilidade e afirmou: “Usuários do WhatsApp no mundo experienciaram uma breve queda hoje, que já foi resolvida. Nos desculpamos por qualquer inconveniência”.

O site de monitoramento Downdetector passou a registrar reclamações de problemas na conexão e envio de mensagens no WhatsApp às 16h deste domingo de países como Brasil, Estados Unidos, México, Espanha e outras nações da Europa.

Vim pro twitter pra ver se o whatsapp caiu mesmo e obg minha gente por me confirmar a última catástrofe do ano — Lynda Carvalho (@lyndacarvalho_) December 31, 2017

Imagina se o WhatsApp não voltar até meia noite, ninguém vai conseguir falar com ninguém que doido kkkkkkkkkkkkk — Bruno CRF (@FalatuBL) December 31, 2017