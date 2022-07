Uso de celular causa multa bilionária aos bancos de Wall Street A sanção está atrelada ao uso de aplicativos de comunicação não autorizados, como WahtsApp e utilização de e-mail pessoal Por Luana Meneghetti Atualizado em 15 jul 2022, 09h29 - Publicado em 15 jul 2022, 09h18

Os bancos de investimento de Wall Street terão que arcar com multas bilionárias por não monitorarem os funcionários no uso de aplicativos de comunicação não autorizados. A multa dos cinco maiores bancos – Citi, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan – pode somar 1 bilhão de dólares, caso o valor da multa aplicada seja o mesmo para todos, segundo reportagem da Bloomberg.

Por lidarem com informações sigilosas, as empresas financeiras são obrigadas a monitorar a comunicação dos funcionários, mas com a pandemia da Covid-19 e o trabalho home office, controlar o uso de aplicativos de mensagens se tornou uma tarefa difícil.

Em dezembro do ano passado, os órgãos reguladores do mercado financeiro – a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) – multaram o JP Morgan em 200 milhões de dólares após constatar que funcionários de alto-escalão utilizaram WhatsApp e e-mail pessoal para trabalhar. Agora, os demais bancos tentam avançar em conversas com os reguladores para pagarem um valor semelhante. Em 2006, o Morgan Stanley foi multado em mais de 15 milhões de dólares por uma falha na preservação dos e-mails. Dessa vez, o banco já informou na última semana que espera pagar o mesmo valor do JP Morgan.