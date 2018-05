Unidades da JBS e BRF estão liberadas para exportar para a Coreia do Sul

As fábricas da JBS na cidade de Seara e da BRF em Campos Novos estão entre os quatro frigoríficos catarinenses autorizados a exportar carne suína para a Coreia do Sul, de acordo com nota do governo de Santa Catarina.

Na quinta-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou que o país asiático abriu seu mercado à carne suína do Brasil, inicialmente para quatro estabelecimentos de Santa Catarina, afirmando que a expectativa é de outros estabelecimentos serem habilitados em breve.

A previsão é de que o mercado sul-coreano importe mais de 30 mil toneladas do produto brasileiro ao ano, de acordo com avaliação do setor citada em nota do ministério.

Santa Catarina é o único estado brasileiro considerado livre de febre aftosa sem vacinação, o que lhe garante a primazia de iniciar as vendas à Coreia do Sul, terceiro maior importador mundial de carne suína, atrás apenas do Japão e da China.

Também foram autorizados a exportar frigoríficos da Aurora Alimentos e da Pamplona Alimentos (Presidente Getúlio), segundo o governo catarinense.

A Coreia do Sul é um dos mercados mais almejados pelos exportadores, pelo preço que paga pela carne, e as negociações com o país foram iniciadas em setembro de 2016, durante a visita do ministro. As conversas prosseguiram em fevereiro e missões técnicas coreanas foram enviadas ao Brasil para habilitação dos frigoríficos.