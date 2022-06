Uma guerra dentro da Disney

O mundo está longe de ser um conto de fadas no núcleo que comanda a Disney. Nesta semana, o CEO da Walt Disney Co. , Bob Chapek, demitiu sem aviso prévio o chefe de televisão da companhia, Peter Rice, alegando que o executivo não era um jogador de equipe. A troca é o mais recente capítulo da tumultuada gestão, que, além da pandemia, enfrentou uma ameaça de greve dos trabalhadores dos parques da Flórida que cobravam a empresa por um posicionamento contrário a uma lei do estado que limita discussões de identidade de gênero nas salas de aula.

No ano, as ações da Disney caíram 33%, mais que o dobro do declínio do S&P 500, segundo dados compilados pela Bloomberg. Além das crises enfrentadas pelo comando da empresa, o cenário não é dos melhores para o negócio, que vem acumulando perdas no streaming, algo que afeta essa indústria como um todo. Com a notícia da demissão do chefe de televisão da companhia, os papéis da Disney caíram 3,8%, negociados a 103,30.

O executivo demitido, Peter Rice, de 55 anos, era presidente de conteúdo geral de entretenimento e supervisionava uma vasta gama de programas transmitidos pelas redes da Disney, incluindo ABC e Disney Channel. Ele chegou à empresa com a aquisição dos ativos de entretenimento da 21st Century Fox em 2019 e já foi considerado um possível CEO da empresa.

O tumulto levou a uma rara manifestação da presidente do conselho da Disney, Susan Arnold, disse que o atual CEO, Chapek continua tendo o apoio do conselho.

“A força dos negócios da Walt Disney Company saindo da pandemia é uma prova da liderança e visão de Bob para o futuro da empresa”, disse Arnold na quinta-feira em um comunicado por e-mail. “Neste momento importante de crescimento e transformação dos negócios, estamos comprometidos em manter a Disney no caminho de sucesso em que está hoje, e Bob e sua equipe de liderança têm o apoio e a confiança do conselho.”

Chapek assumiu em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia começar sua marcha pelos EUA. Ele tomou algumas decisões que são impopulares internamente, como tirar a autoridade para aprovar novos programas de TV e filmes de executivos criativos como Rice e colocá-los nas mãos de um novo grupo de gerentes focados em distribuição.