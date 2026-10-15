UBS eleva Petz Cobasi para compra e aumenta preço-alvo em 73%

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O UBS BB elevou a recomendação das ações da Petz Cobasi (AUAU3) para compra, com preço-alvo de R$ 6,50, potencial de valorização de 32%. A mudança reflete o otimismo com a fusão e a captura de sinergias, projetando crescimento de receita e lucros, além de forte geração de caixa. Analistas veem o papel ainda subvalorizado.

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O UBS BB elevou de neutra para compra a recomendação das ações do Grupo Petz Cobasi (AUAU3) e aumentou em 73% o preço-alvo dos papéis, de R$ 3,75 para R$ 6,50. O novo valor representa um potencial de valorização de aproximadamente 32% em relação ao fechamento de quarta-feira, 14.

A mudança reflete o otimismo do banco com os primeiros resultados da fusão entre as duas redes de pet shops, concluída em janeiro. Segundo os analistas, a companhia conseguiu combinar crescimento de receita na faixa de um dígito alto com expansão de aproximadamente um ponto percentual na margem EBITDA ajustada no primeiro semestre.

A principal aposta está na captura de sinergias. O UBS espera ganhos com a racionalização da estrutura de lojas, renegociação de contratos com fornecedores e maior participação das marcas próprias nas vendas. O banco projeta crescimento de receita de aproximadamente 8% em 2026 e 2027, mesmo diante de um ambiente de consumo mais fraco.

Com a revisão, a estimativa de lucro líquido ajustado para 2027 subiu 29%, para R$ 435 milhões. Para 2028, a projeção avançou 23%, para R$ 518 milhões.

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O banco também destaca a capacidade de geração de caixa da companhia. A expectativa é de um retorno de fluxo de caixa livre equivalente a 11% a 13% do valor de mercado entre 2027 e 2030, abrindo espaço para ampliar a distribuição de dividendos.

Na avaliação do UBS, as ações ainda não incorporam integralmente os ganhos de margem esperados com a integração. Os papéis são negociados a aproximadamente dez vezes o lucro projetado para 2028, múltiplo considerado pouco exigente pelos analistas.