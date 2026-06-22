Uber vai excluir dez modelos de carros do segmento Black e dá recado à BYD

A plataforma de mobilidade urbana Uber anunciou nesta segunda-feira, 22, que vai excluir dez modelos, fabricados por oito montadoras, da lista de carros aceitos para prestar serviços na categoria Black no Brasil. Trata-se do serviço premium da empresa, cobrando tarifas maiores dos passageiros e remunerando melhor os motoristas parceiros. A exclusão passará a valer a partir de janeiro do ano que vem. Isso significa que os proprietários desses carros só poderão atender os segmentos “mais populares” da plataforma.

A francesa Citroen e a alemã Volkswagen serão as mais impactadas pelas mudanças, já que terão dois modelos cada uma retirados da lista. O Uber também revisou os anos de fabricação dos carros aceitos na categoria Black, a fim de operar com veículos mais novos. Para as treze cidades listadas no comunicado, os anos mínimos de fabricação variam de 2018 a 2019. Em São Paulo, por exemplo, a exigência será de idade mínima de 2019. Para o Rio de Janeiro, os carros serão aceitos a partir de 2018.

A chinesa BYD, que lidera as vendas de carros elétricos no mercado brasileiro, também foi colocada de sobreaviso. Isto, porque o Uber aceitará o modelo Dolphin na categoria Black até o fim de 2027. A partir de 2028, portanto, o carro não poderá mais atender aos passageiros premium.

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As mudanças alcançarão também a categoria intermediária, a Comfort. Em janeiro do ano que vem, onze modelos serão excluídos da lista apta a prestar serviços nesse segmento.

A atualização periódica da lista de modelos aceitos em cada categoria é um dos principais pontos de tensão entre os motoristas parceiros e o Uber. Muitos se queixam de que o financiamento dos veículos é de longo prazo e, para quitá-lo, contam com a possibilidade de atuar nos segmentos mais bem remunerados pela plataforma. Em outubro do ano passado, por exemplo, após uma onda de reclamações, a companhia voltou atrás e desistiu de excluir o Citroen Basalt da categoria Black – medida que entraria em vigor em janeiro de 2026. Outro modelo que causou polêmica foi o Renault Kardian.