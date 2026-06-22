ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Uber vai excluir dez modelos de carros do segmento Black e dá recado à BYD

Modelo Dolphin da montadora chinesa poderá atender à categoria premium por mais um ano apenas

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 19h48
BYD Dolphin, recém-lançado no Brasil: maior fabricante de elétricos do mundo
NA BERLINDA BYD Dolphin: modelo será aceito na categoria Black até dezembro de 2027 (BYD/Divulgação)
Continua após publicidade
Uber vai excluir dez modelos de carros do segmento Black e dá recado à BYD Priorize VEJA no Google

A plataforma de mobilidade urbana Uber anunciou nesta segunda-feira, 22, que vai excluir dez modelos, fabricados por oito montadoras, da lista de carros aceitos para prestar serviços na categoria Black no Brasil. Trata-se do serviço premium da empresa, cobrando tarifas maiores dos passageiros e remunerando melhor os motoristas parceiros. A exclusão passará a valer a partir de janeiro do ano que vem. Isso significa que os proprietários desses carros só poderão atender os segmentos “mais populares” da plataforma.

A francesa Citroen e a alemã Volkswagen serão as mais impactadas pelas mudanças, já que terão dois modelos cada uma retirados da lista. O Uber também revisou os anos de fabricação dos carros aceitos na categoria Black, a fim de operar com veículos mais novos. Para as treze cidades listadas no comunicado, os anos mínimos de fabricação variam de 2018 a 2019. Em São Paulo, por exemplo, a exigência será de idade mínima de 2019. Para o Rio de Janeiro, os carros serão aceitos a partir de 2018.

A chinesa BYD, que lidera as vendas de carros elétricos no mercado brasileiro, também foi colocada de sobreaviso. Isto, porque o Uber aceitará o modelo Dolphin na categoria Black até o fim de 2027. A partir de 2028, portanto, o carro não poderá mais atender aos passageiros premium.

Continua após a publicidade

As mudanças alcançarão também a categoria intermediária, a Comfort. Em janeiro do ano que vem, onze modelos serão excluídos da lista apta a prestar serviços nesse segmento.

Siga

A atualização periódica da lista de modelos aceitos em cada categoria é um dos principais pontos de tensão entre os motoristas parceiros e o Uber. Muitos se queixam de que o financiamento dos veículos é de longo prazo e, para quitá-lo, contam com a possibilidade de atuar nos segmentos mais bem remunerados pela plataforma. Em outubro do ano passado, por exemplo, após uma onda de reclamações, a companhia voltou atrás e desistiu de excluir o Citroen Basalt da categoria Black – medida que entraria em vigor em janeiro de 2026. Outro modelo que causou polêmica foi o Renault Kardian.

Publicidade
TAGS:
Aplicativos
Carros
Citroen
Economia
Renault
Setor automotivo
Transportes
Uber
Volkswagen
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).