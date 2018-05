Uber, Facebook, Google e Nubank estão contratando funcionários

Grandes empresas de tecnologia e transporte estão contratando brasileiros para suas sedes no país e mesmo para o exterior. Ao todo, são mais de 150 vagas para trabalhadores com nível superior completo ou não.

Há oportunidades para profissionais de marketing, TI, engenharia e outros. Confira:

Uber

A empresa está contratando cinco pessoas para a área de operações. Os selecionados vão atuar no suporte aos usuários do aplicativo de mobilidade urbana e no Uber Eats.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de maio neste link. Para participar, o candidato precisa estar cursando a faculdade, ser fluente em inglês, ter familiaridade com o aprimoramento de processos e boa capacidade analítica. Não é necessário experiência prévia.

A empresa não revelou o valor da remuneração, mas oferece assistência médica, odontológica, vale-refeição e vale-transporte.

A Uber atende cerca de 20 milhões de usuários em todo o Brasil. As vagas são para sede da empresa em São Paulo.

Google

O Google está recrutando profissionais de finanças, vendas, marketing e engenheiros. A maioria das vagas é para São Paulo, mas também há oportunidades para Minas Gerais.

Os pré-requisitos para cada vaga são diferentes. É possível conferir todas as oportunidades em aberto aqui. A empresa também não informa o prazo final de cada vaga.

Para candidatar-se para a oportunidade em marketing, por exemplo, o candidato precisa possuir até oito anos de experiência na área. Ainda é necessário ter habilidades para falar e escrever em inglês e português fluente.

Nubank

A empresa abriu vagas para 10 postos de trabalho. Entre eles: analista de dados, engenheiro de infraestrutura de dados, designer visual, designer de marketing e engenheiro de software.

Em sua página, a Nubank explica a função de cada um deles e os pré-requisitos (clique aqui e confira). Para todas as vagas a empresa oferece um salário “competitivo com o mercado”, assistência médica, assistência odontológico e vale-refeição. Algumas oportunidades oferecem um pacote de benefícios maior.

Todas as vagas são para a cidade de São Paulo, exceto a de engenheiro de infraestrutura de dados – o selecionada para essa oportunidade trabalhará na sede da empresa em Berlim, na Alemanha.

Apple

A Apple está com as inscrições abertas para mais de 24 postos de trabalho. As vagas são quase todas para trabalhar em lojas da empresa – algumas delas não exigem curso universitário.

Outras oportunidades são voltadas para as áreas de finanças, marketing e sistemas da informação. A Apple está contratando para a sede da empresa em São Paulo e no Rio de Janeiro. Filtros do site da empresa indicam que algumas vagas são para todo o Brasil (clique aqui e confira).

Facebook

A rede social está com as inscrições abertas em 43 áreas da empresa. Há vagas para finanças, marketing, vendas, TI e outras. Todas as oportunidades são para a sede da empresa em São Paulo.

É possível conferir o pré-requisito de cada vaga e a função a ser desempenhada no site do Facebook.

Amazon

A Amazon está com vagas abertas em 47 postos de trabalho. As vagas são para as cidade de São Paulo e Jundiaí. A empresa está selecionando arquitetos, profissionais de marketing, TI, desenvolvedores de sistema, entre outros.

É possível conferir a descrição das vagas neste link. Os pré-requisitos para cada área também variam, assim como as atribuições.