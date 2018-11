Uber cria tarifa fixa de R$ 5 em SP após interdição de viaduto

A Uber anunciou hoje a tarifa fixa de 5 reais para passageiros que fizerem viagens compartilhadas na cidade de São Paulo nos horários de pico (das 7h às 10h e das 7h às 20h), de segunda a sexta-feira. O preço será fixo, independentemente da distância percorrida, como as tarifas de ônibus e metrô.

Para pagar a taxa de 5 reais é preciso selecionar a categoria Uber juntos, que permite compartilhar a viagem com outros três passageiros. Nessa modalidade, que substituiu o Uber Pool, o usuário tem de caminhar até o ponto de encontro do motorista para embarcar.

Segundo a empresa, a tarifa emergencial foi criada para contribuir com a mobilidade da cidade de São Paulo após um viaduto ceder 2 metros na zona oeste, interditando também a pista expressa da marginal Pinheiros.

A Uber afirma que o objetivo é incentivar que as pessoas deixem seus carros em casa e façam viagens compartilhadas, reduzindo dessa forma o número de veículos em circulação nas ruas. O aplicativo informa que a tarifa especial não vai reduzir os ganhos dos motoristas, pois a remuneração será calculada com base no tempo e na distância das viagens.A tarifa especial será válida ao menos até o fim deste mês.

Em dezembro, a Uber vai avaliar os resultados da medida e os desdobramentos das obras para definir as próximas etapas do plano de emergência. “Junto com outras medidas tomadas pelo Poder Público, queremos ajudar a mitigar os efeitos do trânsito na cidade”, diz o aplicativo.