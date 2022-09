Uber aposta alto em novo sistema de delivery sem motoristas

Os planos de entregas sem motoristas não são nenhuma novidade para a Uber. Em 2016, a Otto, empresa de desenvolvimento de caminhões autônomos comprada pela Uber, fez a primeira entrega sem motorista. A viagem bem-sucedida de 193 quilômetros motivou a Uber a continuar investindo em projetos piloto de entrega autônoma, mas um acidente fatal no Arizona fez a empresa diminuir o financiamento para o projeto, levando a Uber a desistir de suas ambições autônomas em 2020.

Porém, um novo acordo reacendeu os planos nos últimos dias. A Uber assinou um acordo de dez anos com a Nuro, empresa de veículos autônomos para entrega de alimentos. A Nuro já opera de forma limitada em algumas cidades. A recente parceria começará neste outono com entregas em Houston, no Texas, e Mountain View, na Califórnia, onde é planejada uma grande expansão das entregas autônomas. “Com nossos veículos de entrega autônomos exclusivos e a escala e alcance fenomenais do Uber, podemos expandir as opções de entrega de alimentos de seus restaurantes familiares locais favoritos até redes nacionais”, disse Cosimo Leipold, chefe de parcerias da Nuro no comunicado enviado à imprensa americana.

Inicialmente, as entregas autônomas serão realizadas para restaurantes e comerciantes participantes do Uber Eats. Recentemente, a Uber fez uma atualização no seu aplicativo para melhorar a experiência de supermercado, recurso disponível em 33 países. Os veículos são compactos, com capacidade de 24 sacolas de supermercado em seus compartimentos com temperatura controlada, e rodam a uma velocidade de 70 km/h.

Em 2020, a Uber vendeu sua subsidiária de carros autônomas para a Aurora Technologies, mantendo participação no Conselho. Apesar dos esforços em participar de projetos e empresas de carros autônomos para delivery, a pressão para que a Uber invista na sua atividade principal atividade de transporte de passageiros, é cada vez maior com o aumento da concorrência, segundo o Seeking Alpha, boletim norte-americano do mercado financeiro. A subsidiária Cruise da General Motors (GM) acaba de anunciar que seu serviço de compartilhamento de viagens, iniciaria as operações em Austin e Phoenix dentro de três meses, o que poderia ser visto como uma ameaça potencial para a Uber.