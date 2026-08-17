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TV de Dony De Nuccio negocia aporte e prepara rodada multimilionária

TV Connect já recebeu proposta formal de investimento e discute captação de vários milhões de dólares para acelerar expansão e novas fontes de receita nos EUA

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h18
Dony De Nuccio
Dony de Nuccio - (Reprodução/Instagram)
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TV de Dony De Nuccio negocia aporte e prepara rodada multimilionária Priorizar nos meus resultados Google

A TV Connect, emissora voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos e que tem Dony De Nuccio entre seus sócios, avançou nas conversas para receber um novo investidor. A companhia já tem uma proposta formal de aporte em discussão e, ao mesmo tempo, recebe abordagens de outros fundos e investidores estratégicos interessados no negócio.

A empresa também começou a discutir uma rodada de captação de vários milhões de dólares para financiar seu próximo ciclo de expansão. O valor exato ainda não foi definido, porque diferentes estruturas de investimento estão sendo avaliadas. Segundo De Nuccio, porém, as negociações já consideram valuations várias vezes superiores aos praticados quando ele chegou à companhia, há poucos meses.

“Quando o capital começa a chegar por mais de uma porta, mesmo sem a gente ir atrás dele, a discussão muda. Deixa de ser apenas encontrar dinheiro e passa a ser escolher a combinação certa de capital, parceiro e timing”, afirma De Nuccio. A companhia não revela seu faturamento nem o valor da proposta já colocada sobre a mesa.

O dinheiro deverá financiar uma estratégia que pretende levar a TV Connect além do negócio tradicional de televisão. A empresa quer aproveitar a audiência construída entre brasileiros nos Estados Unidos para criar novas fontes de receita ligadas a comércio, serviços e geração de negócios entre os dois países. A ideia é transformar a distribuição de conteúdo em uma plataforma capaz de conectar consumidores e empresas dos dois lados do corredor Brasil–Estados Unidos.

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Uma das primeiras apostas nessa direção é o Connect Shop, operação de live commerce que permitirá à TV participar também das transações originadas por sua audiência, e não apenas da venda de publicidade. A intenção é testar conversão, tíquete, margem e recorrência antes de ampliar a operação. “A mídia tradicional vende atenção. O Connect Shop começa a monetizar o que essa atenção pode gerar”, diz De Nuccio.

A ambição é fazer com que a TV funcione como porta de entrada para empresas interessadas no mercado brasileiro nos Estados Unidos e para brasileiros que buscam produtos e serviços ligados a consumo, investimento, viagens, educação ou empreendedorismo. Para De Nuccio, o capital que está sendo negociado agora deverá acelerar justamente essa mudança de modelo. “Dinheiro coloca combustível. Os parceiros certos mudam a potência do motor.”

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