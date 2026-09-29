TST considera que greve da Caixa não foi abusiva e coloca fim a paralisação

Em meio à falta de acordo, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) definiu as condições de reajuste aos trabalhadores e determinou nesta terça-feira, 29, o fim da greve dos empregados da Caixa Econômica Federal, com o retorno imediato dos trabalhadores às atividades, o que já deverá acontecer a partir desta quarta-feira, 29.

A paralisação, iniciada em 10 de setembro, foi considerada legítima pela Corte, que rejeitou o pedido do banco para classificá-la como abusiva. O TST também determinou que os salários tenham reajuste de 4,6%, equivalente à reposição da inflação, medida pelo INPC, mais um adicional de 0,6%.

O mesmo reajuste deverá ser aplicado aos benefícios de auxílio-refeição e alimentação, auxílio-cesta alimentação, auxílio-creche, auxílio-babá e indenização por assalto ou sinistro. Os dias parados, de acordo com a decisão, não serão descontados, mas precisarão ser repostos em até 180 dias.

Os trabalhadores da Caixa, representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), estão com o acordo coletivo de trabalho expirado desde 31 de agosto. De acordo com a empresa pública, as negociações não chegaram a um consenso especialmente quanto ao novo modelo de custeio do plano Saúde Caixa.

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Com informações da Agência Brasil