Trend do ‘dinheiro infinito’ viraliza no Tiktok e incentiva fraude bancária

No último mês, uma trend conhecida como “falha do dinheiro infinito” viralizou nos Estados Unidos por meio do Tiktok. Os vídeos que ganharam altas visualizações mostravam como correntistas do Chase Bank poderiam sacar dinheiro “de graça”. Supostamente sem saber que se trata de um crime, os usuários foram incentivados a depositar cheques falsos pelo celular, ir até um caixa eletrônico e sacar o dinheiro antes que o banco percebesse que não há fundos suficientes.

Diferente do que alguns praticantes acreditavam, o esquema não consistia em uma forma de ganhar “dinheiro grátis”. Na verdade, ele é uma conhecida forma de fraude bancária com cheques, mas que foi levado como uma brincadeira ao se tornar uma trend na rede social.

O Chase Bank notou a atividade incomum e tomou as medidas necessárias para consertar o bug. Além disso, pessoas que afirmaram ter explorado a “falha” relataram em suas mídias sociais que suas contas foram totalmente bloqueadas ou estão com saldos negativos massivos. O porta-voz da instituição afirmou que a equipe está ciente do incidente e que ele foi resolvido. “Independentemente do que você veja online, depositar um cheque fraudulento e sacar os fundos de sua conta é fraude, pura e simples”, ressaltou.