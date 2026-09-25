Trabalhadores dos Correios encerram greve após decisão do TST

Os trabalhadores dos Correios aprovaram, em assembleia realizada na noite desta quinta-feira, 24, o encerramento da greve iniciada em 10 de setembro. Com a decisão, os funcionários devem retomar as atividades a partir das 22h desta quinta, conforme determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no julgamento do dissídio coletivo.

O julgamento definiu reajuste salarial de 4,09% e a manutenção de 73 cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho. O TST também considerou que a paralisação não foi abusiva. Os dias parados deverão ser compensados pelos trabalhadores.

O acórdão com a íntegra da decisão, porém, ainda não foi publicado. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo (SINTECT-SP) informou que aguarda o documento para analisar os termos definidos pelo tribunal e apresentar os detalhes à categoria.

Um dos principais pontos da Campanha Salarial 2026/2027, o plano de saúde, também foi discutido durante o julgamento. A redação aprovada pelo TST ainda não está disponível e será analisada pelo departamento jurídico do sindicato após a publicação do acórdão.

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A assembleia foi conduzida pelo vice-presidente do SINTECT-SP, Rogério Bueno, e pelo secretário-geral, Ricardo Adriane, conhecido como NegoPeixe. O presidente da entidade, Elias Diviza, acompanhou o julgamento em Brasília.

Ao final, Rogério agradeceu aos trabalhadores que participaram das assembleias, atos e mobilizações ao longo das duas semanas de paralisação.

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“A categoria mostrou disposição para defender seus direitos e esteve presente quando foi chamada. Encerramos a greve por decisão da assembleia e seguimos organizados para acompanhar o cumprimento do que foi definido no TST”, afirmou Rogério Bueno.

Ao orientar os trabalhadores sobre o retorno às atividades, o sindicato afirmou que continuará acompanhando o cumprimento da decisão do TST e os próximos passos da campanha salarial. A entidade também pediu que os funcionários acompanhem os canais oficiais para receber informações sobre a íntegra do acórdão e os encaminhamentos relacionados ao plano de saúde.