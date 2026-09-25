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Trabalhadores dos Correios encerram greve após decisão do TST

O julgamento definiu reajuste salarial de 4,09% e a manutenção de 73 cláusulas do acordo de trabalho

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h31
Sede dos Correios, em Brasília
Sede dos Correios, em Brasília  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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Os trabalhadores dos Correios aprovaram, em assembleia realizada na noite desta quinta-feira, 24, o encerramento da greve iniciada em 10 de setembro. Com a decisão, os funcionários devem retomar as atividades a partir das 22h desta quinta, conforme determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no julgamento do dissídio coletivo.

O julgamento definiu reajuste salarial de 4,09% e a manutenção de 73 cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho. O TST também considerou que a paralisação não foi abusiva. Os dias parados deverão ser compensados pelos trabalhadores.

O acórdão com a íntegra da decisão, porém, ainda não foi publicado. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo (SINTECT-SP) informou que aguarda o documento para analisar os termos definidos pelo tribunal e apresentar os detalhes à categoria.

Um dos principais pontos da Campanha Salarial 2026/2027, o plano de saúde, também foi discutido durante o julgamento. A redação aprovada pelo TST ainda não está disponível e será analisada pelo departamento jurídico do sindicato após a publicação do acórdão.

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A assembleia foi conduzida pelo vice-presidente do SINTECT-SP, Rogério Bueno, e pelo secretário-geral, Ricardo Adriane, conhecido como NegoPeixe. O presidente da entidade, Elias Diviza, acompanhou o julgamento em Brasília.

Ao final, Rogério agradeceu aos trabalhadores que participaram das assembleias, atos e mobilizações ao longo das duas semanas de paralisação.

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“A categoria mostrou disposição para defender seus direitos e esteve presente quando foi chamada. Encerramos a greve por decisão da assembleia e seguimos organizados para acompanhar o cumprimento do que foi definido no TST”, afirmou Rogério Bueno.

Ao orientar os trabalhadores sobre o retorno às atividades, o sindicato afirmou que continuará acompanhando o cumprimento da decisão do TST e os próximos passos da campanha salarial. A entidade também pediu que os funcionários acompanhem os canais oficiais para receber informações sobre a íntegra do acórdão e os encaminhamentos relacionados ao plano de saúde.

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