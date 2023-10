Trabalhadores da Embraer entram em greve por aumento de salário

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, há cerca de 5 mil trabalhadores na planta. A Embraer não informou o número de trabalhadores e os efeitos nas atividades com a greve.

Os grevistas pedem reajuste salarial com ganho real, isto é, acima da inflação acumulada. A empresa ofereceu reposição de 4% nos salários, rejeitado pelos trabalhadores. O sindicato, no entanto, não disse qual é o percentual extra reivindicado. Além da questão salarial, os trabalhadores reclamam de uma proposta da empresa em reduzir a estabilidade do trabalho para 21 meses em caso de doença ocupacional e 60 meses em caso de acidentes de trabalho. Atualmente, os trabalhadores da Embraer contam com estabilidade até a aposentadoria em caso de afastamento por doença relacionada com o trabalho ou acidente.