TOP30: As 1000 maiores empresas do Brasil
As 1000 maiores empresas do Brasil cresceram 6,8% em vendas em 2025, superando o PIB. Veja os resultados
As empresas que compõem o bloco das 1 000 maiores do Brasil em vendas totalizaram 4,9 trilhões de reais de receita líquida em 2025. O dado é 6,8% maior que o do ano anterior, enquanto o PIB avançou 2,3%. Nas páginas a seguir, é possível conferir também os indicadores de patrimônio, o resultado e o retorno do investimento de cada uma delas
Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29