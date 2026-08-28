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TOP30: As 1000 maiores empresas do Brasil

As 1000 maiores empresas do Brasil cresceram 6,8% em vendas em 2025, superando o PIB. Veja os resultados

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 05h30
Capa da Veja Negócios com o título AS 1000 MAIORES EMPRESAS em letras pretas grandes, sobre um fundo branco com um sol dourado estilizado. O texto abaixo informa que as mil maiores empresas do Brasil totalizaram 4,9 trilhões de receita líquida em 2023, 6,8% a mais que no ano anterior, e que o PIB avançou 2,5%. A borda da capa é dourada
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As empresas que compõem o bloco das 1 000 maiores do Brasil em vendas totalizaram 4,9 trilhões de reais de receita líquida em 2025. O dado é 6,8% maior que o do ano anterior, enquanto o PIB avançou 2,3%. Nas páginas a seguir, é possível conferir também os indicadores de patrimônio, o resultado e o retorno do investimento de cada uma delas

Tabela com ranking de empresas brasileiras em 2024 e 2025, mostrando receita líquida, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL, com destaque para Petrobras em primeiro lugar

Tabela com ranking de empresas brasileiras por receita líquida em 2024 e 2025, incluindo setor, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do patrimônio. Os dados financeiros negativos estão em vermelho

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Tabela com ranking de empresas brasileiras de 2024 e 2025, listando nome, setor, receita líquida, patrimônio líquido, resultado líquido e ROE

Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL

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Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade

Tabela com dados financeiros de empresas brasileiras, incluindo ranking, nome da empresa, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do patrimônio líquido

Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do patrimônio líquido. Os dados incluem empresas como Ferrovias Centro-Atlântica, Bem Brasil Alimentos e Fundação Butantan, com valores em milhões de reais e porcentagens de variação. As linhas são alternadas em branco e cinza claro

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Tabela com ranking de empresas brasileiras de 2024 e 2025, mostrando receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do patrimônio líquido, com destaque para setores como transporte, varejo e energia

Tabela com rankings de empresas brasileiras, exibindo o ranking de 2024 e 2025, nome da empresa, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade

Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade

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Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade. Destaque para valores negativos em vermelho

Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando a posição em 2024 e 2025, nome da empresa, setor, receita líquida, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL

Tabela com dados financeiros de empresas brasileiras, incluindo ranking, nome da empresa, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL em 2025. Os dados estão organizados em colunas, com números em preto e alguns em vermelho para indicar valores negativos ou quedas. O fundo da tabela é branco com linhas horizontais cinzas claras, e o cabeçalho é azul escuro

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Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL

Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando receita líquida, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade, com destaque para variações percentuais em vermelho e verde

Tabela de ranking de empresas brasileiras, com colunas para ranking 2024 e 2023, nome da empresa, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL

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Tabela com ranking de empresas brasileiras, listando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL. Os dados são de 2024 e 2025, com destaque para variações negativas em vermelho

Tabela com ranking de empresas brasileiras em 2024 e 2025, mostrando nome, setor, receita líquida, variação, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade

Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando nome, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade (ROE) para os anos 2024 e 2025. Os dados incluem empresas de serviços, saúde, alimentos, construção, saneamento e energia, com valores em reais e percentuais, destacando a performance financeira de cada uma

Tabela com ranking de empresas brasileiras, mostrando a posição em 2024 e 2025, nome da empresa, setor, receita líquida, variação percentual, patrimônio líquido, resultado líquido e rentabilidade do PL

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

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