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TIM destaca inteligência artificial nativa na próxima geração de internet móvel

Operadora acompanha definição dos padrões globais da nova geração de internet móvel e destaca sua atuação na expansão do 5G no Brasil

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 14h58
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Operadora TIM (Foto/Divulgação)
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Enquanto o Brasil amplia a cobertura do 5G, as operadoras de telecomunicações acompanham as discussões sobre a próxima geração de internet móvel. O 6G, no entanto, ainda está em fase de desenvolvimento e o ano de 2030 é a previsão para a sua chegada comercial ao país. A tecnologia deverá avançar a partir da definição de padrões internacionais, com potencial para incorporar novas funcionalidades às redes. A TIM afirma que acompanha as discussões e pretende contribuir para o desenvolvimento da próxima geração de conectividade.

A operadora destaca sua atuação na expansão do 5G, com presença em mais de 1.130 cidades brasileiras, e na evolução do 5G Advanced. Segundo Marco Di Costanzo, vice-presidente de desenvolvimento tecnológico da TIM, “embora o 6G ainda esteja em fase de desenvolvimento de conceitos e definição de padrões globais, as discussões apontam para uma rede nativamente baseada em inteligência artificial.”

O executivo afirma que, para a companhia, a tecnologia poderá acelerar a transformação digital e ampliar as possibilidades de conectividade para empresas, governos e a sociedade. A TIM diz que seguirá acompanhando a evolução do ecossistema, com foco na ampliação do acesso à inovação e no desenvolvimento de aplicações para diferentes setores da economia. É importante ressaltar que a implantação comercial dependerá do avanço das pesquisas e da definição dos padrões que orientarão o desenvolvimento das futuras redes móveis.

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