Testes do Pix por aproximação começam em novembro

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira, 2, duas novas regras, as Resoluções BCB Nºs 406 e 407, que vão facilitar o uso do Pix para pagamentos. Com essas mudanças, fazer pagamentos online ficará mais simples e rápido, além de permitir o uso do Pix por aproximação, em que bastará encostar o celular para fazer pagamentos. Os testes da nova funcionalidade começam em novembro.

O Pix por aproximação funcionará por meio das carteiras virtuais. “Utilizando padrões de segurança exigidos pelo Open Finance, a jornada sem redirecionamento permite uma experiência mais fluida para o consumidor que poderá, a partir de uma vinculação prévia da conta à carteira digital de sua preferência, realizar pagamentos sem ter de acessar o aplicativo da instituição em que possui conta”, diz o BC em nota.

Os bancos e outras instituições financeiras que quiserem oferecer essa nova forma de pagamento terão que atender a novos requisitos de segurança financeira . As maiores instituições, que movimentam 99% das transações, terão que implementar essas mudanças até novembro deste ano. As demais instituições terão até janeiro de 2026 para se adequarem.

Antes do lançamento oficial, o Banco Central vai fazer testes a partir de novembro deste ano. A funcionalidade completa deve estar disponível para todos em fevereiro de 2025.