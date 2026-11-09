Tesla vai devolver depósitos a clientes antes de encerrar produção do Cybertruck

A Tesla devolverá os depósitos pagos por parte dos clientes que reservaram o Cybertruck, picape elétrica da montadora, antes de encerrar a produção do modelo. A informação foi divulgada pelo CEO da companhia, Elon Musk, em uma publicação na rede social X nesta segunda-feira, 9.

O empresário ressaltou que a fabricante tentará atender ao maior número possível de pedidos pendentes nos próximos meses, mas não conseguirá entregar todos os veículos antes de fechar a linha de montagem. O Cybertruck foi apresentado em 2019 e teve sua montagem adiada até o fim de 2023. O modelo chama atenção pelo desenho angular e pela carroceria de aço inoxidável.

Musk afirmou que a produção será encerrada em aproximadamente oito meses, o que aponta para meados de 2027. A empresa pretende acrescentar um turno de trabalho à fábrica no Texas, nos Estados Unidos, para acelerar a fabricação das unidades encomendadas. Depois, a estrutura utilizada para montar a picape será desmontada, e os recursos serão direcionados à produção do Cybercab, veículo desenvolvido para operar como robô-táxi autônomo.

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A decisão se deu depois do desempenho comercial abaixo das expectativas da montadora para o Cybertruck. Lançada em 2023, a picape teve queda de 48% nas vendas nos EUA em 2025, quando foram comercializadas pouco mais de 20,2 mil unidades, segundo dados da Kelley Blue Book. O volume ficou distante da projeção feita anteriormente pelo CEO, que estimava vendas anuais de até 250 mil veículos.