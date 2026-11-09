ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Tesla vai devolver depósitos a clientes antes de encerrar produção do Cybertruck

Elon Musk prevê que picape sairá de linha em meados de 2027

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 13h04
.
Cybertruck, picape elétrica grande da Tesla (Tesla/Divulgação)
Continua após publicidade
Tesla vai devolver depósitos a clientes antes de encerrar produção do Cybertruck Priorize VEJA no Google

A Tesla devolverá os depósitos pagos por parte dos clientes que reservaram o Cybertruck, picape elétrica da montadora, antes de encerrar a produção do modelo. A informação foi divulgada pelo CEO da companhia, Elon Musk, em uma publicação na rede social X nesta segunda-feira, 9.

O empresário ressaltou que a fabricante tentará atender ao maior número possível de pedidos pendentes nos próximos meses, mas não conseguirá entregar todos os veículos antes de fechar a linha de montagem. O Cybertruck foi apresentado em 2019 e teve sua montagem adiada até o fim de 2023. O modelo chama atenção pelo desenho angular e pela carroceria de aço inoxidável.

Musk afirmou que a produção será encerrada em aproximadamente oito meses, o que aponta para meados de 2027. A empresa pretende acrescentar um turno de trabalho à fábrica no Texas, nos Estados Unidos, para acelerar a fabricação das unidades encomendadas. Depois, a estrutura utilizada para montar a picape será desmontada, e os recursos serão direcionados à produção do Cybercab, veículo desenvolvido para operar como robô-táxi autônomo.

Continua após a publicidade

A decisão se deu depois do desempenho comercial abaixo das expectativas da montadora para o Cybertruck. Lançada em 2023, a picape teve queda de 48% nas vendas nos EUA em 2025, quando foram comercializadas pouco mais de 20,2 mil unidades, segundo dados da Kelley Blue Book. O volume ficou distante da projeção feita anteriormente pelo CEO, que estimava vendas anuais de até 250 mil veículos.

Siga
Publicidade
TAGS:
Bilionário
Carros
CEO
Elon Musk
Setor automotivo
tesla
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).