Tesla reaprova pacote que garante ganho de US$ 56 bi a Musk

Os acionistas da Tesla reaprovaram um pacote de remuneração bilionário a Elon Musk, contornando uma decisão judicial que considerava os pagamentos abusivos. O pacote soma 56 bilhões de dólares e havia sido aprovado em 2018.

Agora, além de manter o direito a compensação, acionistas da montadora aprovaram o plano de tirar a sede da Tesla de Delaware, uma espécie de paraíso fiscal americano, mas onde a Justiça havia derrotado Musk. A nova sede será no Texas. A Tesla não divulgou o placar da votação.

A resolução do imbróglio impulsiona os papéis da companhia, que avançam mais de 1% no pré-mercado. A subida destoa da tendência negativa das bolsas nesta manhã. Os futuros de S&P 500, Nasdaq e Dow Jones recuam.

Na Europa, o sinal também é negativo. As ações das companhias europeias foram massacradas pelo aumento da incerteza política, após Emmanuel Macron convocar novas eleições legislativas na França. A medida é uma jogada arriscada de reação ao avanço da extrema-direira no país.

Como consequência, os principais índices europeus se preparam para a pior semana desde outubro. Não só isso, claro. A perspectiva de que o Fed poderá promover apenas um corte na taxa de juros americana neste ano, sinalizada na quarta-feira, também pesa sobre os mercados globais.

Continua após a publicidade

E há ainda o Brasil. O Ibovespa acumula baixa de 0,99% na semana e conta com poucos fatores capazes de impulsionar a recuperação no pregão que fecha a semana. O EWZ recua 0,07%. A agenda de indicadores domésticos é fraca, com destaque para a divulgação do IBC-BR, o indicador de atividade econômica do BC. Na pauta do dia está também uma reunião do ministro Fernando Haddad com os principais banqueiros do país, isso num momento em que a política frágil em Brasília bagunça os mercados (leia mais abaixo).

Há ainda o petróleo, que volta a ceder e mina as possibilidades de impulso da bolsa brasileira.

Agenda do dia

9h: BC divulga IBC-Br de abril

9h: IBGE publica produção industrial regional de abril

9h30: Fernando Haddad tem reunião fechada com principais banqueiros do país

14h30: Christine Lagarde (BCE) participa de painel

15h: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) participa de cúpula

20h: Lisa Cook (Fed) discursa em evento