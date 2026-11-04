Tesla e SpaceX caem após vitória democrata e revés para Musk

As ações da Tesla e da SpaceX recuavam no pré-mercado americano nesta quarta-feira, 4, após a vitória dos democratas nas eleições para o Congresso dos Estados Unidos. A Tesla caía cerca de 5%, enquanto a SpaceX perdia 6,9%, conforme levantamento da Bloomberg antes da abertura das bolsas. Os investidores avaliam o risco de maior fiscalização dos negócios de Elon Musk, um dos principais financiadores dos republicanos.

O pré-mercado permite negociar ações antes do início da sessão regular, com menor volume de operações. As cotações desse período podem mudar até a abertura e não representam o resultado definitivo do pregão.

O resultado eleitoral amplia a capacidade dos democratas de investigar contratos governamentais e decisões envolvendo as empresas do bilionário. Também acrescenta incerteza às discussões sobre uma possível fusão entre a fabricante de veículos elétricos e a companhia de foguetes, satélites e inteligência artificial. As negociações para combinar os negócios ainda estão em fase exploratória.

Possível fusão fica sob maior escrutínio

O controle do Congresso não permite aos parlamentares bloquear diretamente uma fusão privada. Eles podem, porém, realizar audiências, requisitar informações e ampliar a fiscalização sobre a operação, tornando o processo mais demorado.

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“Embora o Congresso não possa impedir uma fusão entre SpaceX e Tesla, poderia desacelerá-la por meio de uma fiscalização adicional”, afirmou Kathleen Brooks, da corretora XTB, ao Wall Street Journal, em tradução livre.

A exposição à inteligência artificial é outro ponto acompanhado pelos investidores. Uma atuação mais restritiva do Legislativo poderia afetar projetos do setor e elevar a pressão sobre as empresas. A SpaceX também mantém contratos bilionários com o governo americano, o que acrescenta uma frente de fiscalização aos negócios de Musk.

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A companhia espacial abriu capital em junho e passou a integrar o grupo das empresas mais valiosas do mundo, com valor de mercado próximo de 1,9 trilhão de dólares. Já a Tesla acumulava alta de aproximadamente 34% desde a mínima de julho, impulsionada pelas expectativas sobre seus projetos de inteligência artificial e uma eventual combinação com a SpaceX.

Musk sofre derrota no Texas

O bilionário destinou quase 450 milhões de dólares aos republicanos durante a campanha e mobilizou sua presença na rede social X em favor do partido. Parte importante de sua atuação se concentrou no Texas, onde ficam as sedes da Tesla e da SpaceX.

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No estado, o democrata James Talarico derrotou o republicano Ken Paxton na disputa pelo Senado. A também democrata Gina Hinojosa venceu o governador republicano Greg Abbott. As derrotas atingiram candidatos apoiados por Musk em uma região central para suas operações industriais e espaciais.

As quedas das duas companhias contrastavam com a recuperação dos futuros dos principais índices americanos. Os contratos do S&P 500 chegaram a subir 0,6% após reverterem perdas, enquanto o dólar recuava e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos se valorizavam na reação ao resultado eleitoral.