ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Tesla e SpaceX caem após vitória democrata e revés para Musk

Investidores avaliam risco de maior fiscalização dos negócios do bilionário e obstáculos à possível fusão das companhias

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h01 | Atualizado em 4 nov 2026, 10h31
Elon Musk
O bilionário destinou quase 450 milhões de dólares aos republicanos durante a campanha e mobilizou sua presença na rede social X em favor do partido. (Stefani Reynolds/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Tesla e SpaceX caem após vitória democrata e revés para Musk Priorize VEJA no Google

As ações da Tesla e da SpaceX recuavam no pré-mercado americano nesta quarta-feira, 4, após a vitória dos democratas nas eleições para o Congresso dos Estados Unidos. A Tesla caía cerca de 5%, enquanto a SpaceX perdia 6,9%, conforme levantamento da Bloomberg antes da abertura das bolsas. Os investidores avaliam o risco de maior fiscalização dos negócios de Elon Musk, um dos principais financiadores dos republicanos.

O pré-mercado permite negociar ações antes do início da sessão regular, com menor volume de operações. As cotações desse período podem mudar até a abertura e não representam o resultado definitivo do pregão.

O resultado eleitoral amplia a capacidade dos democratas de investigar contratos governamentais e decisões envolvendo as empresas do bilionário. Também acrescenta incerteza às discussões sobre uma possível fusão entre a fabricante de veículos elétricos e a companhia de foguetes, satélites e inteligência artificial. As negociações para combinar os negócios ainda estão em fase exploratória.

Possível fusão fica sob maior escrutínio

O controle do Congresso não permite aos parlamentares bloquear diretamente uma fusão privada. Eles podem, porém, realizar audiências, requisitar informações e ampliar a fiscalização sobre a operação, tornando o processo mais demorado.

Siga
Continua após a publicidade

“Embora o Congresso não possa impedir uma fusão entre SpaceX e Tesla, poderia desacelerá-la por meio de uma fiscalização adicional”, afirmou Kathleen Brooks, da corretora XTB, ao Wall Street Journal, em tradução livre.

A exposição à inteligência artificial é outro ponto acompanhado pelos investidores. Uma atuação mais restritiva do Legislativo poderia afetar projetos do setor e elevar a pressão sobre as empresas. A SpaceX também mantém contratos bilionários com o governo americano, o que acrescenta uma frente de fiscalização aos negócios de Musk.

Continua após a publicidade

A companhia espacial abriu capital em junho e passou a integrar o grupo das empresas mais valiosas do mundo, com valor de mercado próximo de 1,9 trilhão de dólares. Já a Tesla acumulava alta de aproximadamente 34% desde a mínima de julho, impulsionada pelas expectativas sobre seus projetos de inteligência artificial e uma eventual combinação com a SpaceX.

Musk sofre derrota no Texas

O bilionário destinou quase 450 milhões de dólares aos republicanos durante a campanha e mobilizou sua presença na rede social X em favor do partido. Parte importante de sua atuação se concentrou no Texas, onde ficam as sedes da Tesla e da SpaceX.

Continua após a publicidade

No estado, o democrata James Talarico derrotou o republicano Ken Paxton na disputa pelo Senado. A também democrata Gina Hinojosa venceu o governador republicano Greg Abbott. As derrotas atingiram candidatos apoiados por Musk em uma região central para suas operações industriais e espaciais.

As quedas das duas companhias contrastavam com a recuperação dos futuros dos principais índices americanos. Os contratos do S&P 500 chegaram a subir 0,6% após reverterem perdas, enquanto o dólar recuava e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos se valorizavam na reação ao resultado eleitoral.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Economia
Eleições
Elon Musk
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).