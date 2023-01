Tesla começa 2023 com multa milionária por propaganda enganosa

A Tesla, do bilionário Elon Musk, não teve um 2022 fácil, e o ano novo não começou da forma mais auspiciosa. O órgão antitruste da Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira, 3, que irá multar a empresa em em 2,8 bilhões de wons (2,2 milhões de dólares) por propaganda enganosa.

De acordo com a Bloomberg, as autoridades coreanas aplicaram a multa por supostas violações da lei de publicidade porque a empresa de Musk promoveu falsamente e exagerou a autonomia e a velocidade de carregamento de seus carros elétricos, bem como a economia estimada nos custos de combustível A empresa liderada por Elon Musk mudou o anúncio em seu site em coreano em fevereiro, quando o órgão de vigilância iniciou uma investigação.

Até o final de setembro, a Tesla havia vendido 45.812 veículos elétricos na Coreia do Sul desde a abertura de um escritório local em 2015, de acordo com o ministério dos transportes. Isso a tornou a terceira maior marca de carros ecológicos, com uma participação de mercado local de 13%, atrás apenas da Hyundai Motor Co. e da Kia Corp.

Quedas

A montadora viveu em 2022 seu inferno astral. Para além dos desafios enfrentados pelas big techs, que derreteram com juros altos, inflação e desaceleração da demanda nos EUA, a companhia também se desvalorizou após o negócio atribulado de Musk com o Twitter, que entre idas e vindas, levou de abril a outubro do ano passado para ser concretizado. Desde o final de 2021 até a penúltima semana de dezembro, a empresa perdeu 672,1 bilhões de dólares em valor de mercado, uma queda de 63,36%. Para efeito de comparação a Amazon perdeu 48,57% enquanto a Apple caiu 27,71%.