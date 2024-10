Temporada de balanços e commodities em queda pressiona bolsas

O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira, aos 129,1 mil pontos, com os mercados adotando uma postura mais cautelosa, influenciados pela temporada de balanços do terceiro trimestre. A tendência defensiva reflete o cenário internacional, com as princiais bolsas globais em queda. Investidores operam com maior cautela à espera do Livro Bege, relatório econômico divulgado pelo Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. O documento fornece uma visão abrangente da situação econômica do país, e é uma base para as decisões de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Os juros dos títulos de renda fixa dos EUA (Treasuries) avançam pelo terceiro dia consecutivo, com investidores apostando em cortes mais moderados das taxas de juros no país. A possível vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais adiciona incertezas, levando o dólar a se valorizar frente a outras moedas. A moeda americana é cotada a R$ 5,70 às 13h12.

As commodities também pesam sobre o desempenho das bolsas, com o petróleo e minério de ferro em queda.