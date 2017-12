Temer defende reforma para proteger estados e municípios

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira que a reforma da Previdência servirá para proteger estados e municípios em dificuldades financeiras e afirmou que não há motivos para parlamentares votarem contra a proposta, a não ser garantir privilégios de servidores públicos que recebem altos salários.

Em cerimônia de posse da nova diretoria da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Temer também disse que o texto atual da reforma, que tramita na Câmara dos Deputados, trará economia de cerca de 500 bilhões de reais ao governo federal nos próximos 10 anos.

“Quem vai votar contra a Previdência, tem que ter uma razão”, disse o presidente em discurso, acrescentando que os direitos dos mais pobres estão garantidos na proposta de reforma que está na Câmara.”Essa reforma é para proteger os estados brasileiros, os municípios, que estão numa dificuldade extrema”, disse Temer.

O governo trabalha para conseguir os 308 votos necessários para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição da reforma da Previdência e as discussões sobre a matéria no plenário da Câmara devem começar na quinta-feira para que haja uma tentativa de votá-la no início da próxima semana.

Caso a medida tenha apoio de 308 dos 513 deputados em dois turnos de votação, ela terá ainda de ser analisada pelo Senado.