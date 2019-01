A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou em 5,39% o valor das taxas de embarque nos aeroportos administrados pela Infraero, entre eles Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A portaria com a atualização nos preços foi publicada na edição desta quarta-feira, 16, no Diário Oficial da União.