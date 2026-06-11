ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

STF deve retomar hoje decisão sobre redes sociais

Especialistas em tecnologia falam sobre redes sociais e inteligência artificial

Por Veruska Costa Donato 11 jun 2026, 11h47
Continua após publicidade
STF deve retomar hoje decisão sobre redes sociais Priorize VEJA no Google

O ministro Dias Toffolli do Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje o voto sobre os recursos das Big techs contra o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ontem, o Supremo começou a revisar os detalhes da decisão da corte em junho de 2025 que ampliou a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Dias Toffoli propôs ajustes na tese, incluindo um prazo de 60 dias para que grandes empresas de internet adotem novas medidas de controle, como canais específicos para pedidos de remoção e mecanismos de prevenção de violações a direitos fundamentais.

Como funciona na prática

Segundo o especialista em Direito Digital Eduardo Felipe Matias, o julgamento não representa uma revisão da decisão já tomada pelo Supremo, mas uma etapa de esclarecimento sobre como as novas regras devem funcionar na prática. “São pedidos de esclarecimento. A decisão já foi tomada. O que vai ser feito agora é estabelecer, por exemplo, como deve ser feita a notificação para remoção de conteúdo”, afirma.

O equilíbrio é tênue

A mudança estabelece uma postura mais ativa das empresas de tecnologia diante da circulação de conteúdos considerados ilegais. Para Matias, as plataformas globais passaram a ocupar um espaço de grande influência na sociedade e, por isso, existe uma discussão crescente sobre até onde vai a responsabilidade dessas companhias e como os países podem exercer sua soberania digital. “Existe um equilíbrio tênue entre o que é a liberdade de expressão e o que é, se necessário, o controle de conteúdo nocivo online”, destaca.

Siga

A chegada da IA e o debate sobre as redes

Esse debate se amplia ainda mais com a chegada da inteligência artificial, que promete uma transformação ainda mais profunda na forma como pessoas, governos e empresas produzem informação e tomam decisões. O desafio, segundo especialistas, é criar regras capazes de acompanhar uma tecnologia que avança em ritmo acelerado e que ainda levanta muitas dúvidas sobre seus impactos sociais e econômicos.

Web Summit e as redes sociais

É justamente esse sentimento de expectativa e incerteza que marca o Web Summit Rio 2026, considerado o maior evento de tecnologia da América Latina, que reuniu cerca de 40 mil participantes e gigantes do setor. Para Marcel Ghiraldini, executivo da Math Group, a sociedade vive uma espécie de “lucidez coletiva desconfortável” diante da IA. “As redes sociais mudaram quem produzia conteúdo, mas a IA parece ser muito maior do que isso. Parece que ela vai mudar ainda mais coisa e ninguém sabe direito o quê”, afirma.

Continua após a publicidade

Soberania digital?

Além dos avanços da tecnologia, o evento também trouxe à tona uma discussão estratégica para o Brasil: a soberania digital. Hoje, o país é um grande consumidor de inteligência artificial, mas ainda depende de infraestrutura estrangeira para armazenar dados e desenvolver grande parte dessas ferramentas. A discussão sobre criar capacidade própria de tecnologia e estabelecer regras para o uso responsável da IA mostra que o debate iniciado no STF sobre redes sociais é apenas o começo de uma transformação muito mais ampla na relação entre sociedade, tecnologia e poder.

Publicidade
TAGS:
Facebook
Google
Internet
VEJA Mercado em Vídeo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).