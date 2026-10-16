Stellantis desenvolve sistema para detectar combustível adulterado e denunciar postos
Tecnologia da dona de Fiat, Peugeot e Jeep prevê alertar motoristas, identificar estabelecimentos suspeitos e enviar informações à ANP
O grupo ítalo-franco-americano Stellantis, dono de marcas como Fiat, Peugeot e Jeep, pediu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão responsável pela concessão de patentes no Brasil, o registro de um sistema para detectar combustível adulterado. A tecnologia prevê alertar o motorista, identificar o posto de abastecimento e enviar os dados à Agência Nacional do Petróleo, que regula o setor.