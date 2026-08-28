Steinbruch inicia conversas com propostas acima de R$ 12 bi pela CSN Cimentos
Empresário tentava obter R$ 15 bilhões pelo ativo, mas recua no valor para tentar destravar a venda com os interessados
Benjamin Steinbruch ainda tenta arrancar dos interessados uma oferta maior pela CSN Cimentos, mas já possui propostas acima de 12 bilhões de reais. O empresário iniciou o processo de venda mirando obter 15 bilhões de reais, o que ainda está acima das ofertas não vinculantes apresentadas no início do mês.