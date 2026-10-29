Startup aposta em IA para reduzir custos da publicidade

A inteligência artificial está abrindo espaço para novos modelos de negócio no mercado publicitário brasileiro. De olho na demanda das empresas por produções mais rápidas e eficientes, a The Cursed Company aposta em um estúdio audiovisual que utiliza IA para reduzir etapas da criação de campanhas e vídeos corporativos. A proposta é entregar em poucos dias projetos que, pelos métodos tradicionais, poderiam levar cerca de um mês para serem concluídos.

Fundada por dois profissionais com experiência em tecnologia, design e marketing, a empresa identificou uma oportunidade comercial em um mercado no qual as ferramentas de inteligência artificial se popularizaram, mas a produção de conteúdos profissionais ainda exige conhecimento técnico e investimento.

A divisão de funções entre os sócios reflete essa estratégia. Rafael Oli, que acumula 20 anos de experiência em design e passou por agências de publicidade e empresas de tecnologia, é responsável pela direção artística. Já Otávio Tranchesi, que atuou como diretor de marketing da Easy Taxi e do Viber e participou da fundação da Singu, adquirida pela Natura, cuida da área comercial, das finanças e da busca por clientes.

A ideia de criar a companhia surgiu quando os dois perceberam que a inteligência artificial poderia transformar a produção audiovisual em um serviço comercialmente viável. Em vez de desenvolver mais uma ferramenta para o mercado, decidiram oferecer às empresas um produto pronto, eliminando a necessidade de contratar diferentes plataformas e profissionais especializados. “A gente percebeu que esse mercado não está tendo uma falta de ferramenta. As ferramentas estão aí, mas as pessoas precisam de alguém que faça e que consiga usar essa ferramenta para criar uma coisa legal”, afirma Otávio, cofundador da empresa.

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O negócio por trás dos vídeos feitos com IA

O modelo da The Cursed Company é baseado na prestação de serviços de produção audiovisual para marcas e agências. A empresa assume todas as etapas de criação, desde o roteiro e a direção artística até a geração das imagens, trilhas sonoras e edição final.

A principal vantagem comercial, segundo os fundadores, está na redução do tempo necessário para entregar os projetos. Enquanto uma produção convencional pode exigir semanas de planejamento, gravações e pós-produção, o uso combinado de ferramentas de inteligência artificial permite encurtar parte dessas etapas. Otávio, que já contratou produções audiovisuais durante sua trajetória no marketing, afirma que mesmo projetos considerados rápidos costumavam levar cerca de um mês. Na operação atual, algumas entregas são concluídas em dois ou três dias.

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A velocidade também influencia a estratégia de conquista de clientes. Em determinadas negociações, os sócios chegam a desenvolver uma demonstração do vídeo antes mesmo da reunião comercial, permitindo que a empresa interessada visualize o resultado da proposta. A abordagem busca superar uma das principais barreiras encontradas pela startup: a desconfiança em relação à qualidade de conteúdos produzidos com inteligência artificial.

Embora a tecnologia permita acelerar processos, a produção audiovisual com inteligência artificial também envolve custos relevantes. Segundo Otávio, algumas plataformas de geração de vídeo chegam a cobrar entre três e quatro dólares por segundo de conteúdo. Além disso, nem toda tentativa resulta em uma imagem ou sequência aproveitável, o que pode elevar os gastos com novas gerações.

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Em um exemplo citado pelos sócios, a produção de 30 segundos de vídeo em resolução de 1080p pode custar aproximadamente 150 reais apenas na etapa de geração. Se o resultado não atender às expectativas, o processo precisa ser repetido. É nesse ponto que a empresa busca construir sua vantagem competitiva. A capacidade de selecionar os modelos adequados, elaborar instruções precisas e reduzir tentativas malsucedidas ajuda a controlar os custos operacionais.

Depois de iniciar a operação atendendo marcas e agências, a The Cursed Company prepara uma nova frente de atuação voltada a criadores de conteúdo e profissionais que dependem das redes sociais para divulgar seus serviços. A empresa desenvolve uma solução que permitirá transformar vídeos gravados em casa em produções com acabamento de estúdio. A proposta é que o cliente grave o conteúdo diante de um fundo simples e envie o material para que a equipe aplique recursos de inteligência artificial, como cenários digitais, ajustes visuais e efeitos de produção.