Starbucks anuncia fim do aplicativo e programa de fidelidade no Brasil

Em meio ao processo de recuperação judicial de sua controladora no Brasil, a SouthRock Capital, a Starbucks anunciou nesta semana que encerrará seu programa de fidelidade no país, o Starbucks Rewards, bem como o aplicativo e os pagamentos feitos pelo Starbucks Card, o cartão de compras exclusivo da rede.

Os serviços funcionarão até 31 de janeiro de 2024, quando sairão do ar e deixarão de funcionar, de acordo com comunicado aos clientes publicado pela empresa na terça-feira (27) em sua página. Os usuários terão até esta data para usar os créditos e promoções que tenham acumulado em suas contas.

Tanto o aplicativo quanto o Starbucks Card permitiam aos clientes adquirirem créditos para gastar nas lojas, o que acumulava “estrelas” no programa de fidelidade que davam direito a promoções e descontos nos produtos. “Gostaríamos de agradecer a confiança e a fidelidade durante todos esses anos”, escreveu a empresa em sua mensagem.

A SouthRock entrou com um pedido de recuperação judicial no fim de outubro, informando dívidas a serem renegociadas no valor de 1,8 bilhão de reais. Além da Starbucks, a SouthRock também é a responsável no Brasil pelas marcas das redes Eataly, TGI Fridays e Subway – esta última, porém, não foi incluída na recuperação judicial.

O pedido foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro em 12 de dezembro. Os restaurantes das redes seguirão operando normalmente, de acordo com a controladora.

