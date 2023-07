Sport fecha acordo com a PGFN para regularização de dívidas

O Sport Club do Recife formalizou acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para regularização de dívidas com a União e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O acordo resultou em expressiva redução do passivo fiscal – aproximadamente 60 milhões de reais –, que agora está em 123,2 milhões de reais. Além da diminuição, o instrumento prevê o pagamento do saldo em 145 meses, mediante parcelas fixas e variáveis na proporção das receitas extraordinárias auferidas pelo Clube.

Há alguma semanas, o Sport apresentou plano de recuperação judicial, com propostas para redução do passivo e a previsão de uma possível adesão à SAF (Sociedade Anônima no Futebol). O passivo líquido do Sport, incluindo o tributário, foi citado, à época, em 148,3 milhões de reais, mas com possibilidade de aumentar em até mais 200 milhões de reais por conta de outras ações em curso na Justiça, chegando a até 350 milhões de reais.

Siga