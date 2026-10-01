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Split payment pode abrir nova corrida do varejo por crédito

Setor já lidera análises feitas por FIDCs; retenção automática de impostos tende a aumentar a importância do capital de giro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 15h00
Fidc
Fidc (Reprodução/Reprodução)
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A entrada em operação do split payment, um dos pilares da reforma tributária, pode produzir um efeito colateral importante para o varejo: aumentar a necessidade de capital de giro e, com ela, a procura por antecipação de recebíveis e outras estruturas de crédito.

A mudança começa a ganhar contornos concretos. A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira, 30, que os testes de integração entre prestadores de serviços de pagamento e a plataforma pública do split payment começarão em 15 de outubro. A implantação efetiva está prevista para 2027 e será gradual.

O mecanismo muda uma engrenagem importante do caixa das empresas. Hoje, o dinheiro de uma venda entra para o comerciante, que posteriormente recolhe os tributos devidos. Com o split payment, a parcela correspondente a IBS e CBS será segregada no momento da liquidação financeira e encaminhada diretamente ao Fisco. A empresa recebe apenas o valor líquido correspondente à operação.

A mudança ocorre justamente num setor que já aparece com destaque no mercado de crédito estruturado.

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Um levantamento da Assertiva, empresa de dados especializada em crédito, identificou 640 varejistas entre os CNPJs analisados por FIDCs entre janeiro e setembro deste ano. É a maior quantidade entre as atividades econômicas individualmente consideradas, à frente do comércio atacadista, com 347 empresas, e de confecção e vestuário, com 328.

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Ao todo, 36 FIDCs fizeram 4.045 consultas sobre 3.543 empresas distintas no período.

O número não significa que todas tenham tomado crédito — uma consulta mostra apenas que o CNPJ foi analisado por um fundo. Mas revela o peso que empresas do comércio já têm no radar da indústria.

A explicação passa pelo próprio funcionamento do varejo. As redes precisam comprar mercadorias, montar estoques e pagar fornecedores antes de receber integralmente por vendas feitas a prazo ou parceladas.

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“O varejista coloca dinheiro na operação antes de receber pela venda. Compra estoque, paga fornecedores e sustenta despesas enquanto parte das receitas ainda está para entrar. O crédito estruturado pode ajudar justamente a financiar esse intervalo, transformando recebíveis futuros em recursos para manter o ciclo da operação”, diz Eduardo Sgobbi, CEO do Edan Finance Group.

Com o split payment, parte do dinheiro que atualmente transita pelo caixa será segregada já na liquidação da operação. Isso não significa aumento da carga tributária, mas altera a disponibilidade de recursos ao longo do ciclo financeiro.

É aí que os FIDCs podem ganhar ainda mais espaço.

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“Para o varejo, que precisa financiar estoque, fornecedores e prazos de recebimento, ter clareza sobre o caixa efetivamente disponível passa a ser ainda mais importante. Isso pode ampliar a necessidade de antecipação de recebíveis e de outras estruturas de crédito para financiar o ciclo do negócio”, afirma Sgobbi.

A própria legislação deixa claro que a antecipação de um recebível não elimina o split payment: a liquidação antecipada não altera a obrigação de segregação de IBS e CBS prevista para a operação.

Por isso, além de potencialmente criar demanda adicional por financiamento, a reforma exigirá dos fundos uma leitura mais precisa de quanto do fluxo futuro de uma empresa estará efetivamente disponível para servir de lastro a uma operação.

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Os números da Assertiva também mostram que esse mercado está longe de ser restrito a companhias em situação financeira problemática. Dos 3.543 CNPJs analisados, 68,9% não apresentavam sinais de restrição. Outros 60,9% tinham mais de dez anos de existência.

Na média, as empresas observadas tinham 17,6 anos de atividade, faturamento presumido de 44,3 milhões de reais e 189 funcionários.

“Esses números ajudam a afastar a ideia de que a análise por um FIDC está necessariamente associada a empresas em dificuldade”, afirma Hederson Albertini, CEO da Assertiva.

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O tamanho do efeito do split payment sobre a demanda por crédito ainda não pode ser calculado a partir do levantamento. Mas os dados revelam que, antes mesmo da mudança tributária, o setor que poderá sentir mais diretamente a nova dinâmica de caixa já é o que coloca o maior número de empresas sob a lupa dos FIDCs.

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