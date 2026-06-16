SpaceX supera Amazon em valor de mercado e reforça aposta em inteligência artificial

A SpaceX ultrapassou a Amazon e se tornou a quinta empresa mais valiosa do mundo nesta terça-feira (16), impulsionada pela forte valorização de suas ações poucos dias após realizar o maior IPO da história.

A companhia de Elon Musk também anunciou a aquisição da startup de inteligência artificial Anysphere, dona do assistente de programação Cursor, em uma operação avaliada em US$ 60 bilhões (cerca de R$ 330 bilhões).

Os papéis da empresa chegaram a subir 17% durante o pregão, acumulando valorização próxima de 60% desde a estreia na Nasdaq, na última sexta-feira (12). No pico do dia, a SpaceX atingiu valor de mercado de US$ 2,97 trilhões, superando momentaneamente Amazon e Microsoft. Mais tarde, recuou para cerca de US$ 2,84 trilhões.

O desempenho consolida a empresa entre os gigantes da tecnologia americana, apesar de sua receita ainda ser muito inferior à das líderes do setor.

Receita é pequena diante das gigantes de tecnologia

A disparada das ações chama atenção porque os fundamentos financeiros da companhia permanecem modestos em comparação com os concorrentes.

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Segundo documentos apresentados aos investidores, a SpaceX faturou US$ 19 bilhões em 2025, mas registrou prejuízo líquido de aproximadamente US$ 5 bilhões. No mesmo período, a Amazon teve receita de US$ 717 bilhões e lucro de US$ 78 bilhões, enquanto a Microsoft registrou vendas de US$ 282 bilhões e lucro superior a US$ 100 bilhões.

O mercado, porém, está precificando o potencial de crescimento da companhia em áreas como inteligência artificial, internet via satélite e infraestrutura espacial, mais do que seus resultados atuais.

Compra da Cursor amplia ofensiva em IA

O principal catalisador da alta desta terça foi o anúncio da compra da Anysphere, empresa responsável pelo Cursor, uma das plataformas de programação assistida por inteligência artificial que mais crescem no Vale do Silício.

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A operação será realizada integralmente em ações da SpaceX e deve ser concluída no terceiro trimestre, sujeita à aprovação regulatória. O Cursor é considerado um dos produtos de IA generativa com maior adoção empresarial, segmento que se tornou uma das áreas mais rentáveis do setor.

A aquisição fortalece a estratégia da xAI, braço de inteligência artificial de Musk incorporado à SpaceX neste ano. Analistas avaliam que a empresa busca reduzir a distância em relação a rivais como a OpenAI e a Anthropic, que atualmente lideram o mercado de modelos de IA voltados para programação.

IPO recorde impulsiona fortuna de Musk

A valorização acelerada das ações transformou Elon Musk no primeiro trilionário da história em valor patrimonial estimado, segundo cálculos de mercado baseados em suas participações na SpaceX e na Tesla.

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O IPO da SpaceX arrecadou inicialmente US$ 75 bilhões, mas o valor foi ampliado para US$ 85,7 bilhões após os bancos coordenadores exercerem a opção de venda adicional de ações, conhecida como greenshoe. A operação superou com folga o recorde anterior, pertencente à estatal saudita Saudi Aramco, que havia captado US$ 29 bilhões em 2019.

Investidores apostam em crescimento de longo prazo

A euforia em torno da SpaceX reflete a disposição dos investidores de pagar múltiplos elevados por empresas associadas à inteligência artificial. O sucesso da oferta pública é visto em Wall Street como um teste para futuras aberturas de capital de empresas como OpenAI e Anthropic, que também estudam estrear na bolsa ainda neste ano.

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Apesar do entusiasmo, analistas alertam para a elevada volatilidade dos papéis. A companhia ainda opera com prejuízo e depende de projetos ambiciosos para justificar sua avaliação bilionária, incluindo a expansão da rede Starlink, o desenvolvimento de modelos de IA e os planos de longo prazo de Musk para missões tripuladas a Marte.