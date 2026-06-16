ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

SpaceX supera Amazon em valor de mercado e reforça aposta em inteligência artificial

Empresa de Elon Musk chega a valer quase US$ 3 trilhões após disparada das ações e anuncia compra da startup Cursor

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 16h58 | Atualizado em 16 jun 2026, 17h12
Fachada de prédio com letreiro branco SPACEX e imagem de Elon Musk em jaqueta preta, gesticulando, com outras pessoas ao fundo e uma linha laranja que simula a curvatura da Terra. Outros prédios altos aparecem sob céu nublado
Elon Musk aparece em telão na Nasdaq durante a abertura de capital da SpaceX, maior IPO da história (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
SpaceX supera Amazon em valor de mercado e reforça aposta em inteligência artificial Priorize VEJA no Google

A SpaceX ultrapassou a Amazon e se tornou a quinta empresa mais valiosa do mundo nesta terça-feira (16), impulsionada pela forte valorização de suas ações poucos dias após realizar o maior IPO da história.

A companhia de Elon Musk também anunciou a aquisição da startup de inteligência artificial Anysphere, dona do assistente de programação Cursor, em uma operação avaliada em US$ 60 bilhões (cerca de R$ 330 bilhões).

Os papéis da empresa chegaram a subir 17% durante o pregão, acumulando valorização próxima de 60% desde a estreia na Nasdaq, na última sexta-feira (12). No pico do dia, a SpaceX atingiu valor de mercado de US$ 2,97 trilhões, superando momentaneamente Amazon e Microsoft. Mais tarde, recuou para cerca de US$ 2,84 trilhões.

O desempenho consolida a empresa entre os gigantes da tecnologia americana, apesar de sua receita ainda ser muito inferior à das líderes do setor.

Siga

Receita é pequena diante das gigantes de tecnologia

A disparada das ações chama atenção porque os fundamentos financeiros da companhia permanecem modestos em comparação com os concorrentes.

Continua após a publicidade

Segundo documentos apresentados aos investidores, a SpaceX faturou US$ 19 bilhões em 2025, mas registrou prejuízo líquido de aproximadamente US$ 5 bilhões. No mesmo período, a Amazon teve receita de US$ 717 bilhões e lucro de US$ 78 bilhões, enquanto a Microsoft registrou vendas de US$ 282 bilhões e lucro superior a US$ 100 bilhões.

O mercado, porém, está precificando o potencial de crescimento da companhia em áreas como inteligência artificial, internet via satélite e infraestrutura espacial, mais do que seus resultados atuais.

Compra da Cursor amplia ofensiva em IA

O principal catalisador da alta desta terça foi o anúncio da compra da Anysphere, empresa responsável pelo Cursor, uma das plataformas de programação assistida por inteligência artificial que mais crescem no Vale do Silício.

Continua após a publicidade

A operação será realizada integralmente em ações da SpaceX e deve ser concluída no terceiro trimestre, sujeita à aprovação regulatória. O Cursor é considerado um dos produtos de IA generativa com maior adoção empresarial, segmento que se tornou uma das áreas mais rentáveis do setor.

A aquisição fortalece a estratégia da xAI, braço de inteligência artificial de Musk incorporado à SpaceX neste ano. Analistas avaliam que a empresa busca reduzir a distância em relação a rivais como a OpenAI e a Anthropic, que atualmente lideram o mercado de modelos de IA voltados para programação.

IPO recorde impulsiona fortuna de Musk

A valorização acelerada das ações transformou Elon Musk no primeiro trilionário da história em valor patrimonial estimado, segundo cálculos de mercado baseados em suas participações na SpaceX e na Tesla.

Continua após a publicidade

O IPO da SpaceX arrecadou inicialmente US$ 75 bilhões, mas o valor foi ampliado para US$ 85,7 bilhões após os bancos coordenadores exercerem a opção de venda adicional de ações, conhecida como greenshoe. A operação superou com folga o recorde anterior, pertencente à estatal saudita Saudi Aramco, que havia captado US$ 29 bilhões em 2019.

Investidores apostam em crescimento de longo prazo

A euforia em torno da SpaceX reflete a disposição dos investidores de pagar múltiplos elevados por empresas associadas à inteligência artificial. O sucesso da oferta pública é visto em Wall Street como um teste para futuras aberturas de capital de empresas como OpenAI e Anthropic, que também estudam estrear na bolsa ainda neste ano.

Continua após a publicidade

Apesar do entusiasmo, analistas alertam para a elevada volatilidade dos papéis. A companhia ainda opera com prejuízo e depende de projetos ambiciosos para justificar sua avaliação bilionária, incluindo a expansão da rede Starlink, o desenvolvimento de modelos de IA e os planos de longo prazo de Musk para missões tripuladas a Marte.

Publicidade
TAGS:
Elon Musk
Spacex
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).