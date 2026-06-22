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SpaceX fecha contrato bilionário com aposta em data center no espaço

Demanda crescente por capacidade computacional para treinar modelos de IA impulsiona acordo bilionário

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 16h51 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h52
O CEO da Tesla, Elon Musk
O CEO da Tesla, Elon Musk (Chesnot/Getty Images)
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SpaceX fecha contrato bilionário com aposta em data center no espaço Priorize VEJA no Google

A SpaceX assinou um contrato que pode render até US$ 6,3 bilhões à empresa até o fim de 2029 em um dos maiores acordos recentes ligados à infraestrutura de inteligência artificial.

A companhia de Elon Musk fornecerá capacidade de processamento para a startup Reflection AI, que desenvolve modelos de IA de código aberto e busca competir com gigantes americanas e chinesas do setor.

Pelos termos do acordo, a Reflection AI pagará cerca de US$ 150 milhões por mês à SpaceX a partir de julho.

O contrato tem duração prevista até dezembro de 2029, embora as duas empresas mantenham a possibilidade de encerrá-lo com aviso prévio após os primeiros meses de vigência.

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Corrida por capacidade computacional se intensifica

O acordo evidencia um dos principais gargalos da indústria de inteligência artificial: a escassez de infraestrutura para treinamento e operação de modelos avançados.

O desenvolvimento de sistemas cada vez mais sofisticados exige enormes quantidades de processamento, armazenamento de dados e energia elétrica, levando empresas de tecnologia a disputar espaço em data centers e acesso a chips especializados.

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Nos últimos dois anos, a demanda explodiu impulsionada pela popularização da inteligência artificial generativa. Empresas como OpenAI, Anthropic, Google e Meta anunciaram investimentos bilionários em centros de processamento, enquanto fornecedores de infraestrutura passaram a se tornar peças estratégicas da cadeia produtiva da IA.

A Reflection AI faz parte desse movimento. Avaliada em cerca de US$ 25 bilhões, a startup conta com apoio da fabricante de semicondutores Nvidia e aposta em modelos de código aberto, que podem ser baixados, modificados e adaptados por desenvolvedores e empresas.

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Competição com modelos chineses

A expansão da Reflection ocorre em um momento de crescente concorrência entre empresas americanas e chinesas no segmento de inteligência artificial aberta. Nos últimos meses, grupos chineses lançaram modelos de alto desempenho capazes de rivalizar com tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos, ampliando a pressão sobre empresas ocidentais para acelerar investimentos.

A estratégia da startup é oferecer uma alternativa americana nesse mercado. Ao ampliar sua capacidade computacional, a empresa busca treinar modelos maiores e mais sofisticados, reduzindo a distância para concorrentes que contam com recursos financeiros e infraestrutura cada vez mais robustos.

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SpaceX amplia presença além do setor espacial

Embora seja conhecida principalmente por foguetes, satélites e serviços de comunicação via Starlink, a SpaceX vem ampliando sua atuação em áreas ligadas à infraestrutura digital.

O acordo com a Reflection AI é um dos primeiros grandes contratos anunciados pela companhia após sua abertura de capital neste mês.

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A empresa também revelou recentemente a aquisição da Cursor, desenvolvedora de ferramentas de programação assistidas por inteligência artificial, em uma operação avaliada em US$ 60 bilhões.

Os movimentos indicam uma aproximação crescente entre o setor espacial, os serviços de computação e a indústria de IA.

Mercado aposta em infraestrutura como novo motor de crescimento

Analistas avaliam que a expansão da inteligência artificial está criando oportunidades não apenas para desenvolvedores de modelos, mas também para empresas capazes de fornecer energia, conectividade, chips e capacidade computacional. A construção de data centers se transformou em uma das frentes mais disputadas do setor de tecnologia.

Nesse contexto, contratos de longo prazo como o firmado entre SpaceX e Reflection AI refletem a tentativa das empresas de garantir acesso antecipado a recursos considerados essenciais para a próxima etapa da corrida tecnológica.

A disputa deixou de se concentrar apenas nos algoritmos e passou a envolver a infraestrutura necessária para mantê-los funcionando em escala.

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