SpaceX fecha contrato bilionário com aposta em data center no espaço

A SpaceX assinou um contrato que pode render até US$ 6,3 bilhões à empresa até o fim de 2029 em um dos maiores acordos recentes ligados à infraestrutura de inteligência artificial.

A companhia de Elon Musk fornecerá capacidade de processamento para a startup Reflection AI, que desenvolve modelos de IA de código aberto e busca competir com gigantes americanas e chinesas do setor.

Pelos termos do acordo, a Reflection AI pagará cerca de US$ 150 milhões por mês à SpaceX a partir de julho.

O contrato tem duração prevista até dezembro de 2029, embora as duas empresas mantenham a possibilidade de encerrá-lo com aviso prévio após os primeiros meses de vigência.

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Corrida por capacidade computacional se intensifica

O acordo evidencia um dos principais gargalos da indústria de inteligência artificial: a escassez de infraestrutura para treinamento e operação de modelos avançados.

O desenvolvimento de sistemas cada vez mais sofisticados exige enormes quantidades de processamento, armazenamento de dados e energia elétrica, levando empresas de tecnologia a disputar espaço em data centers e acesso a chips especializados.

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Nos últimos dois anos, a demanda explodiu impulsionada pela popularização da inteligência artificial generativa. Empresas como OpenAI, Anthropic, Google e Meta anunciaram investimentos bilionários em centros de processamento, enquanto fornecedores de infraestrutura passaram a se tornar peças estratégicas da cadeia produtiva da IA.

A Reflection AI faz parte desse movimento. Avaliada em cerca de US$ 25 bilhões, a startup conta com apoio da fabricante de semicondutores Nvidia e aposta em modelos de código aberto, que podem ser baixados, modificados e adaptados por desenvolvedores e empresas.

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Competição com modelos chineses

A expansão da Reflection ocorre em um momento de crescente concorrência entre empresas americanas e chinesas no segmento de inteligência artificial aberta. Nos últimos meses, grupos chineses lançaram modelos de alto desempenho capazes de rivalizar com tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos, ampliando a pressão sobre empresas ocidentais para acelerar investimentos.

A estratégia da startup é oferecer uma alternativa americana nesse mercado. Ao ampliar sua capacidade computacional, a empresa busca treinar modelos maiores e mais sofisticados, reduzindo a distância para concorrentes que contam com recursos financeiros e infraestrutura cada vez mais robustos.

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SpaceX amplia presença além do setor espacial

Embora seja conhecida principalmente por foguetes, satélites e serviços de comunicação via Starlink, a SpaceX vem ampliando sua atuação em áreas ligadas à infraestrutura digital.

O acordo com a Reflection AI é um dos primeiros grandes contratos anunciados pela companhia após sua abertura de capital neste mês.

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A empresa também revelou recentemente a aquisição da Cursor, desenvolvedora de ferramentas de programação assistidas por inteligência artificial, em uma operação avaliada em US$ 60 bilhões.

Os movimentos indicam uma aproximação crescente entre o setor espacial, os serviços de computação e a indústria de IA.

Mercado aposta em infraestrutura como novo motor de crescimento

Analistas avaliam que a expansão da inteligência artificial está criando oportunidades não apenas para desenvolvedores de modelos, mas também para empresas capazes de fornecer energia, conectividade, chips e capacidade computacional. A construção de data centers se transformou em uma das frentes mais disputadas do setor de tecnologia.

Nesse contexto, contratos de longo prazo como o firmado entre SpaceX e Reflection AI refletem a tentativa das empresas de garantir acesso antecipado a recursos considerados essenciais para a próxima etapa da corrida tecnológica.

A disputa deixou de se concentrar apenas nos algoritmos e passou a envolver a infraestrutura necessária para mantê-los funcionando em escala.