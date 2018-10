S&P alerta sobre Bolsonaro; mercado ignora e bolsa dispara com pesquisa

A eleição de Jair Bolsonaro (PSL) pode criar um prognóstico negativo para a economia brasileira, avalia a agência de classificação de risco S&P Global. A agência, que coloca o Brasil três degraus abaixo da nota mínima para receber investimento de grandes fundos globais, afirma que o “outsider” pode sofrer resistências políticas e ter dificuldades em cumprir seu plano de governo.

Apesar de ser uma das agências mais respeitadas pelo mercado financeiro, investidores ignoraram o alerta. No pregão seguinte à última pesquisa do Ibope, que mostra um distanciamento entre Bolsonaro e Fernando Haddad (PT), a bolsa brasileira e o real se valorizam.

Nesta segunda-feira, 1º, em uma teleconferência, o analista Joydeep Mukherji, afirmou que Bolsonaro deve sofrer mais do que Haddad em aprovar medidas. “Apesar da alta rejeição dos candidatos, e não sabemos quem irá ganhar, o candidato do PT não é um outsider, mas Bolsonaro é um outsider. Isso aumenta o risco de falta de coerência ou de atrasos em realizar o que é necessário após as eleições”, disse.

A S&P teme que a crise fiscal piore, acarretando em maiores problemas econômicos e sociais. Uma das preocupações é o compromisso com a reforma da Previdência, a qual foi um dos carros chefes do presidente Michel Temer para conquistar o apoio do mercado financeiro, mas que falhou até o momento em aprová-la.

“O Brasil tem problemas imensos para tratar. Econômicos; sociais. É uma agenda grande que o novo líder terá de lidar com um novo Congresso”, disse Mukherji. “Essa é nossa preocupação. Não sabemos em quanto tempo o novo presidente conseguirá lidar com essas questões.”

Também nesta segunda, a S&P reduziu sua expectativa de crescimento do Brasil este ano. Antes, a agência esperava uma alta do PIB de 1,8%. Agora, apenas 1,4%. Os problemas fiscais e a dificuldade em retomar um crescimento mais vigoroso são alguns dos motivos que levaram a S&P a reduzir para BB- a nota de risco soberano brasileira – três níveis abaixo do chamado “grau de investimento”.

Mercado se anima com pesquisas

Apesar do alerta, o mercado financeiro acordou animado nesta terça-feira, 2. Com a publicação da pesquisa Ibope, na qual Bolsonaro amplia sua distância para Haddad, o dólar iniciou o dia em queda e o Ibovespa, principal índica de bolsa de valores de São Paulo, a B3, em alta.

Às 11h10, a moeda americana era cotada a 3,966 reais, com queda de 1,3%. Já o Ibovespa registrava alta de 2,83%, aos 80.848 pontos.

Na noite de segunda, o Ibope publicou que Bolsonaro subiu para 31% no total das intenções de voto (estava com 27%), enquanto que Haddad permaneceu com 21%.