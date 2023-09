Sócio da 123milhas pede desculpas aos clientes em depoimento na CPI

Segundo o executivo, a linha promocional corresponde a 15% da empresa, um número maior do que o informado pela companhia — 7% — no comunicado em que suspendeu o produto. Madureira afirmou que a recuperação judicial não prejudica os outros produtos vendidos pela companhia, apenas a linha promo. “Esses clientes da linha promocional serão atendidos dentro do nosso plano de recuperação judicial para ver a melhor maneira de solucionar […] Será decidido na recuperação judicial junto com a participação de todos os órgãos públicos para chegar. Os outros 85% dos produtos da 123, de pessoas que compraram, eles continuam viajando sem nenhum problema, esses não serão afetados a princípio”. afirmou.

Antes do depoimento desta quarta, Madureira havia faltado duas vezes à oitiva. O diretor chegou a pedir audiência com o ministro do Turismo no mesmo dia e hora do compromisso com a CPI para não ir até a Câmara. A Justiça o proibiu de deixar o país até que comparecesse à comissão. Caso não comparecesse nesta quarta, havia a possibilidade de condução coercitiva.