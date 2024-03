Sócia da Braiscompany vai aguardar extradição da Argentina em liberdade

Sócia da Braiscompany, Fabrícia Farias acaba de obter decisão favorável na Argentina para responder em liberdade ao processo por crimes contra o sistema financeiro. Ela e seu marido, Antônio Inácio da Silva Neto, lideravam o esquema de pirâmide financeira da Braiscompany, responsável por desviar mais de 1 bilhão de reais de mais de 20 mil clientes, e que também foram condenados pela Justiça a uma pena somada de 150 anos.

O casal foi preso pela Interpol na noite de quinta-feira, 29, na Argentina. Eles estavam foragidos há cerca de um ano. Ela aguardará o processo de extradição em liberdade. “A Justiça argentina acolheu nossa petição porque há o entendimento de que ela não figura como uma ameaça às investigações e não apresenta risco de fugir”, diz o advogado Santiago Andre Schunck. “No que concerne ao cônjuge dela, estamos adotando as providências pertinentes para que ele também aguarde a extradição em liberdade”.

Uma equipe de advogados do escritório Nelson Wilians saiu de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 1, rumo a Buenos Aires com o propósito de assumir pessoalmente a condução do caso no país vizinho.

Silva Neto pegou uma pena de 88 anos e 7 meses de prisão e Farias foi condenada a 61 anos e 11 meses. Também foram condenados outros 9 réus. Entre os crimes citados na sentença da 4ª Vara Federal em Campina Grande estão operar instituição financeira sem autorização, gestão fraudulenta, apropriação e lavagem de capitais. O montante a ser reparado é de 277 milhões de reais em danos patrimoniais e 100 milhões de reais em dano coletivo. A Braiscompany foi alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 16 de fevereiro de 2023.