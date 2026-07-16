Sob pressão de OpenAI e Anthropic, Google atrasa lançamento do Gemini 3.5

O Google enfrenta um novo revés na disputa pela liderança da inteligência artificial.

A empresa adiou por vários meses o lançamento do Gemini 3.5 Pro, versão mais avançada de seu principal modelo de IA.

Continua após a publicidade

Isso porque tenta aprimorar seu desempenho, sobretudo em tarefas de programação, hoje consideradas um dos principais campos de competição entre os grandes laboratórios do setor.

O atraso, segundo a imprensa americana, vem provocando insatisfação entre engenheiros, pesquisadores e executivos da companhia.

Teme-se que o Google esteja perdendo terreno para rivais como OpenAI e Anthropic, cujos modelos vêm estabelecendo novos padrões de desempenho em testes independentes e aplicações corporativas.

Continua após a publicidade

Google busca recuperar competitividade

O Gemini é a principal aposta do Google para enfrentar o avanço dos concorrentes no mercado de inteligência artificial generativa.

Desde o lançamento do ChatGPT, em 2022, a empresa acelerou investimentos na tecnologia e passou a integrar seus modelos de IA a praticamente todo o ecossistema de produtos, incluindo o mecanismo de busca, Gmail, Android, Google Maps, Workspace e YouTube.

Continua após a publicidade

Apesar dos avanços, avaliações públicas e benchmarks recentes colocaram modelos como o Claude, da Anthropic, e o GPT, da OpenAI, à frente do Gemini em diversas categorias, especialmente em programação, raciocínio complexo e execução de tarefas com múltiplas etapas.

Esse cenário aumentou a pressão interna para que o Gemini 3.5 chegasse ao mercado com melhorias substanciais.

Programação virou prioridade na disputa pela IA

Uma das principais metas do Google é tornar o Gemini significativamente mais eficiente na geração e revisão de código.

Continua após a publicidade

A programação se tornou uma das aplicações mais valorizadas da inteligência artificial.

Ferramentas capazes de escrever, corrigir e otimizar software passaram a ser adotadas em larga escala por empresas e desenvolvedores, impulsionando uma corrida entre os principais laboratórios de IA.

Hoje, modelos como Claude e GPT lideram rankings especializados de desempenho em tarefas de desenvolvimento de software, segmento considerado estratégico para conquistar clientes corporativos.

Atualização dos dados também atrasou lançamento

Segundo a Bloomberg, parte do atraso ocorreu porque o Google decidiu atualizar a base de dados utilizada no treinamento do Gemini 3.5.

A empresa busca incorporar informações mais recentes e ampliar a capacidade do modelo de compreender contextos complexos, reduzindo erros e aumentando a precisão das respostas.

Além dos desafios técnicos, o processo de lançamento envolve diversas equipes responsáveis por segurança, testes, integração de produtos e avaliação de riscos.

Como o Gemini será incorporado a serviços utilizados por bilhões de pessoas, qualquer nova versão passa por uma extensa etapa de validação antes da liberação pública.

Pressão cresce após avanço de OpenAI e Anthropic

O adiamento ocorre em um momento em que a concorrência se intensifica.

Nas últimas semanas, a Anthropic ganhou destaque ao atingir uma avaliação de mercado próxima de US$ 1,2 trilhão (cerca de R$ 6,1 trilhões) no mercado secundário antes de sua abertura de capital, impulsionada pela forte demanda por seus modelos Claude.

A OpenAI, por sua vez, lançou recentemente uma nova geração de modelos que ampliou sua presença no mercado corporativo e reacendeu o interesse dos investidores.

Com isso, cresce a percepção de que o Google, apesar de continuar sendo um dos maiores investidores em inteligência artificial do mundo, já não ocupa sozinho a posição de referência tecnológica que manteve durante boa parte da última década.

Segurança também influencia cronograma

Segundo pessoas ouvidas pela Bloomberg, o Google também mantém conversas frequentes com autoridades do governo americano sobre padrões de segurança para modelos avançados de inteligência artificial.

A empresa tem reforçado procedimentos internos de avaliação antes do lançamento de novas versões, especialmente após o aumento da preocupação global com riscos associados à IA generativa, como desinformação, vulnerabilidades de segurança e uso malicioso da tecnologia.

Embora esses protocolos tornem os lançamentos mais demorados, executivos avaliam que eles são essenciais para reduzir riscos regulatórios e preservar a confiança dos usuários.

Corrida pela liderança segue aberta

Mesmo com o atraso, analistas consideram que o Google permanece entre os poucos grupos capazes de disputar a liderança da inteligência artificial em escala global.

A companhia dispõe de infraestrutura computacional própria, acesso a enormes volumes de dados, bilhões de usuários e um dos maiores orçamentos de pesquisa em IA do mundo.

O adiamento do Gemini 3.5, porém, evidencia que a corrida pela inteligência artificial se tornou mais acirrada do que nunca.

Pela primeira vez em muitos anos, o Google deixou de ditar sozinho o ritmo da inovação e passou a disputar espaço em um mercado onde OpenAI e Anthropic vêm ganhando protagonismo rapidamente.