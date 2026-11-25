A Sky, tradicionalmente conhecida por sua atuação no mercado de televisão por assinatura, negocia a aquisição de ativos da Tectodigital II, sociedade de propósito específico ligada ao braço de data centers do grupo V.tal. A operação foi submetida à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e tornada pública nesta semana.

A empresa envolvida na negociação está associada ao Mega Lobster, data center localizado em Fortaleza, no Ceará. O empreendimento é beneficiário de um pacote de financiamento de aproximadamente 233 milhões de reais aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para sua expansão.

Fortaleza ocupa uma posição estratégica no mercado de infraestrutura digital em razão da concentração de cabos submarinos que conectam o Brasil à América do Norte, à Europa e à África.

Continua após a publicidade

A negociação ocorre em meio à corrida das empresas de telecomunicações e tecnologia por infraestrutura capaz de atender à crescente demanda por processamento, armazenamento e transmissão de dados.

Continua após a publicidade

O edital publicado pelo Cade classifica o negócio como uma aquisição de ativos no segmento de tratamento de dados e hospedagem na internet. O valor da transação e o detalhamento dos ativos envolvidos não constam do edital.