Sky negocia compra de ativos do braço de data centers da V.tal
Operação submetida ao Cade envolve empresa ligada a um dos maiores projetos de infraestrutura digital do Nordeste
A Sky, tradicionalmente conhecida por sua atuação no mercado de televisão por assinatura, negocia a aquisição de ativos da Tectodigital II, sociedade de propósito específico ligada ao braço de data centers do grupo V.tal. A operação foi submetida à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e tornada pública nesta semana.
A empresa envolvida na negociação está associada ao Mega Lobster, data center localizado em Fortaleza, no Ceará. O empreendimento é beneficiário de um pacote de financiamento de aproximadamente 233 milhões de reais aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para sua expansão.
Fortaleza ocupa uma posição estratégica no mercado de infraestrutura digital em razão da concentração de cabos submarinos que conectam o Brasil à América do Norte, à Europa e à África.
A negociação ocorre em meio à corrida das empresas de telecomunicações e tecnologia por infraestrutura capaz de atender à crescente demanda por processamento, armazenamento e transmissão de dados.
O edital publicado pelo Cade classifica o negócio como uma aquisição de ativos no segmento de tratamento de dados e hospedagem na internet. O valor da transação e o detalhamento dos ativos envolvidos não constam do edital.