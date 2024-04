Sistema de pagamentos do governo é invadido; PF e Abin investigam o caso

O sistema de administração financeira do governo federal, o Siafi, usado na execução de pagamentos da União, foi alvo de uma invasão no mês de abril. A Polícia Federal está investigando o caso e conta com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para rastrear os suspeitos.

O Tesouro Nacional, órgão gestor do Siafi, implementou medidas adicionais de segurança para autenticar os usuários habilitados a operar o sistema e autorizar pagamentos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a invasão foi parcial. “A informação que eu tenho é que não é um problema do sistema. O problema foi, provavelmente, de autenticação de acesso, não foi ação de hacker contra o sistema”, afirmou. Segundo o ministro, não há informação sobre desvio de valores.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o sistema de autenticação de usuários sofreu um ataque, e gestores habilitados para fazer movimentações financeiras tiveram seus acessos utilizados por terceiros sem autorização. Os invasores teriam entrado no sistema utilizando o CPF e a senha do gov.br dos gestores.