Shein leva loja à CCXP e amplia aposta em marcas licenciadas

A Shein, gigante chinesa do comércio eletrônico de moda, vai estrear na CCXP 2026, em São Paulo, com uma loja temporária dedicada à moda e à cultura pop. A iniciativa faz parte da estratégia da varejista de ampliar sua presença física no Brasil e avançar no mercado de produtos licenciados, explorando a ligação entre entretenimento, consumo e comportamento dos jovens.

A operação terá 162 metros quadrados e reunirá mais de 6 mil itens, incluindo roupas, calçados, acessórios e produtos de decoração. Parte das coleções será desenvolvida a partir de licenças da Warner Bros. Discovery, com personagens e franquias como Harry Potter, Batman, Superman, Friends e As Meninas Superpoderosas.

Será a 17ª loja temporária da Shein no Brasil desde 2022 e a primeira instalada dentro de um evento. Segundo a companhia, as experiências anteriores reuniram mais de 130 mil visitantes. A aposta no formato permite à varejista, que tem seu principal canal de vendas no ambiente digital, aumentar o contato direto com consumidores e testar a receptividade a diferentes linhas de produtos.

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A entrada na CCXP também representa um movimento de aproximação com o mercado brasileiro de licenciamentos, que reúne fabricantes, proprietários de marcas e empresas de entretenimento. Para a Shein, a presença nesse segmento amplia as possibilidades de diferenciação do catálogo em um setor marcado pela concorrência de preços e pela velocidade de renovação das coleções.

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Com realização prevista entre 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, a CCXP deverá reunir até 300 mil pessoas, segundo a expectativa apresentada pela organização. Para Rodrigo Eimori, diretor de Marketing da Shein Brasil, a estreia representa uma evolução da estratégia de experiências presenciais da companhia, que busca transformar a familiaridade do público com personagens e franquias de entretenimento em uma nova porta de entrada para suas marcas.