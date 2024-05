Setor de serviços cresce 0,4% em março, diz IBGE

O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,4% em março na comparação com fevereiro, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço acontece depois de uma queda de 0,9% registrada em fevereiro.

Na comparação com março do ano passado, o desempenho é negativo, com uma retração de 2,3%. Considerado o desempenho acumulado no primeiro trimestre, o setor tem crescimento de 1,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2023.

Com os resultados, o volume de serviços prestados no país se encontrava, no mês de março, 12,1% acima do nível de fevereiro de 2020, último mês antes dos efeitos da pandemia sobre a economia, mas 1,5% abaixo de dezembro de 2022, quando o setor atingiu seu recorde de vendas, de acordo com o IBGE.

Considerados os resultados do trimestre, os destaques, destacou o IBGE, ficaram por conta do setor de informação e comunicação, que cresceu 5,5% na comparação com os três primeiros meses do ano passado, além dos segmentos de serviços profissionais e administrativos (2,9%) e dos serviços prestados às famílias (5,6%), que incluem, por exemplo, restaurantes e hotéis.

Continua após a publicidade

Em contrapartida, os serviços ligados a transportes e correio caíram -3,5% no trimestre e contribuíram para puxar o desempenho total para baixo.

De acordo com o economista Igor Cadilhac, do PicPay, os dados dos serviços corroboram o bom momento da atividade econômica brasileira, que “vem se beneficiando de um mercado de trabalho em pleno emprego, de uma massa salarial crescente e da inflação bem comportada”. Rafael Perez, da casa de análise Suno Research, avalia que os serviços deverão continuar impulsionados por melhores condições para o consumo das famílias e também já se observa uma dinâmica mais favorável para os serviços voltados às empresas.